Nagy meglepetés: Mégis folytatódik Árpa Attila drogpere

Hétfőn kora délután ítéletet hozott a bíróság abban a drogügyben, melynek másodrendű vádlottja Árpa Attila volt. Az ügy 2019-ig nyúlik vissza, ekkor jöttek az első hírek arról, hogy a rendőrség több budapesti ingatlanban is házkutatást tartott, jelentős mennyiségű drogot foglalt le, majd jött a váratlan csavar is, a híres színész-rendező a bűnügy egyik fő gyanúsítottja.

Árpa Attila végig tagadta a bűnösségét Fotó: Markovics Gábor

Árpa Attila először azt gondolta, hogy viccelnek vele, többször is humoros hangvételű nyilatkozatot adott az ügyben, de ahogy teltek az évek, egyre kevesebb kedve volt viccelni. Egy idő után érezte, hogy itt egyáltalán nem babra megy a játék, bár mindvégig az ártatlanságát hirdette, komoly bajba kerülhetett volna, ha megállnak ellene a vádak. Akkor ugyanis hosszú évekre börtönbe kerülhetett volna.

– Értetlenül állok a dolog előtt, hogy meggyanúsítottak. Nincs ellenem semmiféle tárgyi bizonyíték, életemben nem kereskedtem kábítószerrel, azt pedig, hogy fogyasztottam, sosem tagadtam. (...) Bárki is szeretne annak beállítani, nem én vagyok a magyar Pablo Escobar – mondta korábban a Bors megkeresésére Árpa Attila.

Öt barát került pácba

Az ügy gyanúsítottjai jól ismerik egymást, baráti viszonyban vannak. Árpán kívül van még egy férfi, aki a filmiparban dolgozik, a többiek civil életet élnek. A rendszeres összejöveteleiken egyébként nem volt nagy buli, nem folyt a pezsgő és nem lógtak a csilláron is táncoslányok, videójátékot játszottak, pingpongoztak, beszélgettek. Mind az ötük ellen eljárás indult. A Fővárosi Főügyészség végül az 5 férfival szemben szabadságvesztés büntetést indítványozott, közülük háromra próbaidőre felfüggesztve. A bíróság azonban ennél sokkal enyhébb ítéletet hozott. Egy férfi ügyét elkülönítették a többiekétől, az elsőrendű vádlott letöltendő börtönbüntetést kapott első fokon, a többiek pedig - köztük Árpa is - pénzbüntetést kapott birtoklásért, a drogterjesztés vádját a taláros testület nem látta bizonyítottnak.

Nem nyugszanak a kedélyek

Ezzel akár véget is érhetett volna az ügy, mégsem így történt. A hétfői ítélethozatalra reagálva elmondta az ügyész: három nap gondolkodási időt kér, hogy eldöntsék, fellebbeznek-e, és ugyanígy nyilatkozott Árpa Attila ügyvédje is. A gondolkodási idő február kilencedikén járt le, és igencsak meglepő eredményt hozott. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett. A hír hallatán pedig Árpáék is benyújtották a maguk fellebbezését. Hogy ez mit jelent? Az elsőfokú ítélet nem jogerős, folytatódik a per.

Árpa Attila az ügyvédjével, egy korábbi tárgyaláson Fotó: Markovics Gábor

Árpa visszatámad

A Bors telefonon kereste meg Árpa Attilát, akitől arról érdeklődtünk, hogy milyen lépéseket tervez ezek után?

– Őszinte leszek, megdöbbentem azon, hogy fellebbezett az ügyészség. Így nem is volt más választásunk, természetesen fellebbeztünk mi is – mondta a Bors megkeresésére Árpa Attila.