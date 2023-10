"Francia színésznő ritkán lesz egy magyar lányból" – emiatt nem adta fel francia karrierjét a váratlanul elhunyt Varga Veronika

Gyors lefolyású, súlyos betegség után ragadta el a halál szombaton a mindössze 54 éves francia-magyar színésznőt, Varga Veronikát. A tragikus hírt családja osztotta meg. Varga Veronika párhuzamosan francia és magyar nyelven is dolgozott. Szerepelt Tímár Péter Moziklip című filmjében, de az 1994-ben Yvon Marciano rendezésében készült, számos díjat elnyerő Emilie Müller című francia kisfilm címszerepével robbant be a francia köztudatba. Pályafutása alatt összesen 30 filmben vagy sorozatban szerepelt. Javaészt francia alkotásokban, ugyanakkor szerepet kapott a 2019-ben a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára jelölt művek szűkített listájára felkerült Akik maradtak című Tóth Barnabás-moziban is. Hirtelen és váratlan halála megrázta a filmes világot, családja és szerettei mellett a mozirajongók is gyászolnak.

Varga Veronika int Emilie Müller az azonos című kisfilm főszerepében Fotó: YouTube

Varga Veronika: "Csak próbálam megfelelni az élet adta lehetőségeknek"

Varga Veronika pár évvel ezelőtt épp az Akik maradak kapcsán adott interjút. Akkor többek közt karrierje kezdetéről és kétlaki életéről is mesélt.

– Érettségi után Brüsszelben bébiszitterkedtem, ahol a második évben jelentkeztem a színművészetire. Felvettek, majd két év múlva egy újabb merész lépésre szántam el magam: megpróbáltam felvételizni a párizsi színművészetire is. Nagyon nehéz oda bekerülni, így azért bevallom, nem gondoltam, hogy sikerülhet. Ennek ellenére bejutottam, mégpedig az egyik legmagasabb pontszámmal, és az egyetlen nem anyanyelvű diákként – idézte fel a korai éveket a Marie Claire-nek, hozzátéve: talán az volt a sikere titka, hogy sosem görcsölt rá túlságosan a dolgokra.

Mindennek a titka, hogy bár sokszor nagyon nagy volt a tét, valahogy mégsem görcsöltem rá semmire. Tele voltam energiával, és csak próbáltam megfelelni az élet adta lehetőségeknek.

Magyar-francia életéről a következőket mondta:

– Én Magyarországon akartam élni, de az élet máshogy hozta. Maradt a kétlakiság, hiszen minden Párizsban volt: a munka, a szerelem. A lányaim egyébként folyékonyan beszélnek magyarul, és nagyon kötődnek Magyarországhoz.

Mint az interjú során elárulta, volt időszak, amikor fel akarta adni a kinti karrierjét, Szabó István rendező hatására azonban kitartott: