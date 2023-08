Édesapja halála után a színpadon találta meg a boldogságot Kóbor Léna

Kóbor Léna méltó emléket állít édesapja munkásságának. A másfél évvel ezelőtt elhunyt Kóbor János, Mecky megkerülhetetlen alakja a magyar könnyűzenének, az Omega-slágerek örök érvényűnek bizonyulnak. 16 éves lánya, Léna mindenképp tesz érte, hogy ez így is maradjon.

Kóbor Léna júniusban a Gyöngyhajú lány balladája című musicalben Fotó: Máté Krisztián

Tizenhat évesen

A fiatal tehetség néhány hónappal ezelőtt színésznőként debütált a színpadon: ő lett a főszereplője a Gyöngyhajú lány balladája című Omega-musicalnek. De Léna nem csak a darabban énekli édesapja dalait: fiatal zenészekkel összeállva újrahangszerelik a legikonikusabb slágereket. A Tizenhat évesen című dalt már felénekelte májusban, mikor édesapja a 80. születésnapját ünnepelte volna.

– Különlegesnek éreztem, hogy pont most lettem 16 éves, ő pedig pont 80 éves lett. Különleges, hogy ez pont egybe esett. A rendező bele is írta a musicalbe a dalt, csak ott nem 16, hanem „18 évesen” a szöveg, mert 18 éves a szereplő – mesélte a tehetséges lány a Petőfi TV műsorában, ahol azt is elárulta:

– Fiatalabb zenészekkel mostanában azon kezdtünk dolgozni, hogy megismertessük az Omega-dalokat az én korosztályommal. Úgy gondolom, hogy a dalszövegek nagyon helytállóak a mai világunkban is, úgyhogy azon dolgozunk, hogy újrahangszerelve, egy modernebb stílusban megcsináljuk.

Kóbor Léna: „Apukámtól örököltem a művészi vonalat"

Léna a műsorban arra is válaszolt, hogy mindig is énekléssel akart-e foglalkozni.

– Nagyon nyitott vagyok, sok mindenben gondolkoztam. Kiskoromban úsztam is, a bátyám pedig fogorvos, ezért gondoltam, hogy lehet, hogy én is orvosi pályára mennék. De őszintén, a művészi pálya az, ami leginkább megfogott. Most, hogy belecseppentem a színészkedésbe, azt gondolom, hogy a jövőben ezt mindenképp tovább szeretném vinni.

Nagyon hálás vagyok, hogy apukámtól örököltem ezt a művészi vonalat.

− szögezte le Léna.

„Most érzem először azt, hogy újra igazán boldog vagyok"

Léna elképesztő érzelmi érettségről tesz tanúbizonyságot azzal, ahogy édesapjáról beszél. Míg belül óriási lelki fájdalmakat élhetnek, a külvilág felé az erős oldalukat mutatják édesanyjával.

– Most fogalmazódott meg bennem egy gondolat. Már másfél éve, hogy elment apukám, utána anyukámmal próbáltunk minél pozitívabban hozzáállni, és egymást segíteni.

De most érzem először azt, hogy újra igazán boldog vagyok, mikor színpadon lehetek. Azt kívánom mindenkinek, hogy megtalálja, amiben boldog.

– El sem hiszem, hogy én már most megtaláltam ezt – fogalmazott elérzékenyülve a tinédzser lány, aki várakozáson felül teljesített a Gyöngyhajú lány balladája című musical főszereplőjeként: a szerelmi csalódáson átesett 18 éves Krisztaként.

Az a bizonyos fehér sál

– Az első fellépés előtt nagy nyomás volt rajtam, azt éreztem, mindenkinek meg kell felelnem. De amint megszólalt az első dal, megnyugodtam. A legelső előadásra apukám fehér sálját vettem fel, ez nagyon ikonikus volt, hogy mindig azt viselte. Nyilván nem véletlen, hogy a darabban Kriszta is egy olyat visel. Úgyhogy apukámét vettem fel, de csak a legelső előadásra, nehogy később valami baja essen.

Léna interjúja után lapunk felkereste a tehetséges lány édesanyját, Kóbor Zsókát, aki féltő és tudatos anyukaként elmondta, nem szeretnék túlzásba vinni a szereplést, így egy kis ideig most nem szeretnének interjút adni. Szeretné, ha Léna megélné a sikereket, a boldogságot, nagyon büszke a lányára.