Újra együtt Curtis és Krisztike

Bár Curtis és Krisztike házassága végül tönkrement, mindketten azt tartják továbbra is szem előtt, hogy közös kisfiuknak, Donikának minden jó legyen. Ezért kapcsolatuk nagyon baráti, jóban vannak, és mindent megadnak gyermeküknek. Egy kisgyereknek pedig néha arra is szüksége van, hogy apával és anyával legyen közös programon. Most ezt adta meg neki Kriszti és Curtis.

Curtis és Kriszti mindent megad Doninak / Fotó: VT

Curtisről ismeretes, hogy korábban az Újpest focistája volt, és bár már nem játszik, azóta is ő a klub reklámarca, és minden meccsen az ultrák között szurkol. Szeretné fiának is átadni a lilák iránt érzett lelkesedést, ezért most egy nagyszerű élménnyel lepték meg volt feleségével a kisfiút. Hármasban ugyanis elmentek egy Újpest meccsre, és a kisfiú az ultra szurkolók előtt felmehetett a pályára, és rúghatott egy gólt. Az egész tábor hangos ovációba tört ki, amikor Doni gólt rúgott, majd apjával a karjában szurkolt ő is.

Istenem, de helyes kis pasi már most! Amikor gólt rúgott és éjjeneztek neki még a szemem is könnybe lábadt. Annyira imádnivaló család lesztek ti így hárman mindig is!

- írta az egyik rajongó.

A megható videókat IDE kattintva lehet megtekinteni.