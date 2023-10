Sok bántást kapott a külseje miatt: így vágott vissza a TV2 sztárja

Oláh Vivien az idei Sztárban Sztár leszek! évadának egyik tehetsége, aki hétről-hétre egyre jobban kilép a komfortzónájából és bebizonyítja mindenkinek, hogy a külsőségek nem fontosak ahhoz, hogy szórakoztató és minőségi legyen egy előadás. Tóth Gabi versenyzője mindig hatalmas önbizalommal áll a színpadon és láthatóan felszabadult. Mindezt önmagának köszönheti, ugyanis a Bors megtudta, sokat bántották korábban a külseje miatt.

Oláh Vivien nem törődik egyáltalán az ítélkezőkkel - Fotó: Markovics Gábor

Oláh Vivien nem törődik már az ítélkezőkkel

Az erdélyi lánynak most vasárnap is felszabadultnak kell majd lennie, mert a híres Icona Pop női énekes duó egyik tagját alakítja. Ehhez a produkcióhoz pedig, elengedhetetlen lesz a lazaság.

– Én mindig is egy nagyon felszabadult lány voltam és az is leszek, legfőképpen ha egy ilyen számot kell előadjak. Az is rengeteget segít, hogy egyáltalán nem gondolok abba bele, hogy ki mit gondol rólam. Csak arra koncentrálok, hogy jó legyen az ének és a tánc – kezdte a Borsnak Oláh Vivien, akit az anyukája tanított meg arra, hogy soha ne foglalkozzunk a kellemetlenkedő emberekkel és a bántó kritikákkal.

Régebben ért sok bántás, de szerintem ez minden fiatallal megtörténik. A fiataloknál sokszor feljönnek ezek a külsőségekre irányuló kérdések, hogy miért ilyen a szemöldököd, miért vagy ilyen kövér, miért nézel ki így, miért nézel ki úgy

– magyarázta az énekesnő, aki a sok bántásból is előnyt kovácsolt és az előadásmódjába építette bele.

Meg kellett tanulnia szeretni önmagát

Vivien önbizalma idővel megerősödött, mert elfogadta, hogy mindig lesz, akinek nem tetszik, vagy épp kövérnek látja, de ez csak a kritikusok problémája és nem az övé.

– Persze nekem is volt az a tinédzser időszakom, amikor azt gondoltam, hogy nézhetnék ki jobban, de rá jöttem utána, hogy mindenki úgy jó, ahogy van. Ha nem szereted magad abban a testben, amiben vagy, azzal nem fogsz elérni semmit – jelentette ki Vivien, aki a Sztárban Sztár leszek! színpadán nagyon is tündököl és imád a bőrében lenni, de hétről-hétre szívesen belebújik máséba is.

Célja, hogy erőt adjon

A fiatal énekesnő egyik fő célja, hogy szereplésével támaszt nyújtson a hozzá hasonló embereknek, akikben meg van a tehetség, de a külsőségek miatt el akarják őket nyomni. Szeretné, ha másoknak is lenne kellő erejük elfogadni magukat.

– Hogyha folyamatosan azt nézed, hogy mi rossz rajtad, akkor nem is fogod észrevenni azt, hogy te miben vagy igazán jó. Mindenkinek imádnia kéne magát szerintem, mert azért vagyunk különlegesek ezen a földön, mert mindannyian különbözünk. Ez a legszebb! Nekem óriási célom nagyon régóta, hogy erőt adjak az olyan lányoknak, akik olyanok, mint én. Ha valaki egy nap miattam dönt amellett, hogy felvállalja tehetségét és levetkőzi a gátlásait nézzen ki akárhogy, akkor már célbaértem úgy érzem – áradozott Vivien, aki megjegyezte, hogy Tóth Gabi ezt a hozzáállását szereti a legjobban benne.