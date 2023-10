Nem hiszed el, hogy nézett ki gyerekként a TV2 szülinapos sztárja!

Hatalmas rajongótábora és népes baráti társasága van a Dancing with the Stars énekes sztárjának. Így nem meglepő, hogy 25. születésnapján elárasztották üzenetekkel és vicces köszöntésekkel T. Danny-t. A tehetséges énekes azonban érti a viccet, így ő maga osztotta meg a rá nézve nem mindig hízelgő fotókat közösségi oldalán.

Világsztár ikertestvérét is megmutatta a TV2 sztárja

Nagy nap volt október 25-e Telegdy Dániel, vagyis művésznevén T. Danny életében. A tinikedvenc énekes ugyanis negyedszázados lett, betöltötte 25. életévét. A szülinapos sztárnak mostanában percre pontosan be van osztva az ideje a táncpróbák miatt, de este megmutatta követőinek milyen vicces képekkel köszöntötték testvérei, barátai a jeles nap alkalmából, hogy ne csak ő, de mások is nevessenek egy jót. Olimpikon testvére, Telegdy Ádám például gyermekkori fotóval lepte meg T. Danny-t.

Tesója sem felejtkezett meg T. Danny köszöntéséről (Fotó: Instagram)

Lánytestvére pedig szimplán úgy köszöntötte: Boldog szülinapot Te Bolond!

Nem meglepő módon a Dancing with the Stars-os ellenfelei sem felejtkeztek el a szülinaposról, Csuti és Krausz Gábor is közös képpel jelentkezett.

A szintén ugyanaznap, A 23. életévét ünneplő Szoboszlai Dominikot pedig T. Danny köszöntötte közös fotóval, amihez csak annyit írt: TWIN BDAY, vagyis iker szülinap…

T. Danny is szeret viccelni (Fotó: Instagram)

Kiderült a szuperképessége

Nemrég arról kérdeztük az énekest, miben rejlik az ereje. Akkor úgy fogalmazott: a lábában bízik T. Danny, aki szerint az ő szuperképessége a magasságában rejlik. Profi táncpartnere, Lissák Laura biztos benne, hogy 200 centiméteres párja minden emelést végre tud emiatt hajtani a parketten.