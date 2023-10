Óriási összeget kell fizetnie férjének a válófélben lévő, hűtlen énekesnőnek

Ariana Grande és férje Dalton Gomez két hónapja sokkolta a világot, amikor bejelentették, hogy két évnyi házasság után elválnak egymástól. Kiderült, hogy január óta már nem is éltek együtt, úgyhogy nem volt egy hosszú életű a fiatalok házassága. A sztárpár válása pedig nem ment zökkenőmentesen, hatalmas összegek cseréltek gazdát, illetve a közös luxusotthonuk eladási árát is befelezték a felek. Ráadásul az énekesnőnek még a férjének is kellett egy hatalmas összeget fizetnie.

Ariana Grandénak drága volt a válása /Fotó: AFP

Bár jó viszonyban, barátokként váltak el ingatlanügynök férjével Ariannáék, igazán combos pénzbe került neki, hogy a válás procedúrája minél gyorsabban véget érjen.

A TMZ számolt be róla, hogy a peren kívüli megegyezés miatt Dalton 1 millió 250 ezer dollárnyi (457 millió forintnyi) pénzt kapott Arianától, illetve a Los Angeles-i otthonuk eladásából származó összeg felét. Ezen felül Dalton ügyvédi költségeinél felmerülő 25 ezer dollárt is az énekesnő fizette ki.

Korábban olyan pletykák láttak napvilágot a tengerentúli médiában, hogy a váláshoz az vezetett, hogy Ariana Grande egy filmbéli szereplőtársával a nős Ethan Slaterrel megcsalhatta a fiatal férjét még 2022 végén. A gyorsan lezongorázott válás, és, hogy minden költségét állta férjének az énekesnő, ezt a forgatókönyvet támasztja alá.