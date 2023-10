„Lehet ebből esküvő is” - Rátalált a szerelem Sydney van den Boschra

Sydney van den Bosch és férje, Egerszegi Tamás hét közös év után döntött úgy, hogy pontot tesz a házasságuk végére. A bejelentés először sokkolta a rajongókat, azonban a Szerencselány a hot! magazinban tisztázta, miért folytatják külön utakon a focistával...

Fotó: Szabolcs László

Rátalálhatott a szerelem Sydney van den Bosch-ra

„Elfejlődtünk egymás mellett”

Sydney és Tamás hiába voltak hét évig együtt, sokáig külön éltek. Tavaly aztán végre összebútoroztak, és akkor úgy tűnt, ez orvosolja majd a kapcsolatukat is. Sajnos azonban nem így lett. A TV2 sztárja hónapokig őrlődött, hogy mitévő legyen, végül pedig meghozta a súlyos döntést. Mint mondta, úgy érzi, nagyon különböztek férjével, mindenben más a véleményük, és ez egy olyan dolog, amin nem lehetett változtatni...

– Két teljesen különböző ember vonzhatja egymást az elején, de a későbbiekben ez már nem működik. Két olyan embernek, akiknek teljesen más a véleményük, már okoz némi fejtörést, hogyan éljenek együtt. (…) Sokáig azon járt az eszem, hogyan lehetne megjavítani. De aztán rájöttem, hogy ezen már nem lehet javítani. Elfejlődtünk egymás mellett – mondta a magazinnak a Szerencsekerék sztárja, akinek pont kapóra jött a Dancing with the Stars műsora, hiszen kicsit elterelte a figyelmét a magánéleti válságáról. A jelek szerint olyannyira, hogy van már Sydney mellett valaki, akivel komolyra fordulhatnak a dolgok.

Ebből esküvő is lehet

Lénárt Évi neve már ismerős lehet az olvasóinknak, hiszen rengeteg sztár jövőjét jósolta már meg. Most Sydney van den Boschon volt a sor, aki igazán különleges és eseménydús évek előtt áll. Nemcsak a magánéletét, de a karrierjét is tekintve.

– Bár véget ért neki a Dancing with the Stars, a tánc marad az életében. Azt is látom, hogy nagyon magas szintekre eljuthat benne, ám ehhez meg kell hoznia egy nehéz döntést: vagy a műsorvezetést vagy a táncot választja – kezdte lapunknak Évi, aki a csinos híresség magánéletét is górcső alá vette. Mint kiderült: Sydney szívét valaki megdobogtatta a Dancing műsorában.

A szerelmet már megtalálta a műsorban, de egyelőre még csak ismerkedős fázisban vannak. Viszont, két éven belül lehet ebből esküvő is, minden csak azon múlik, mennyire nyitott Sydney

– tette hozzá a parapszichológus, a rajongók pedig reménykedhetnek, hogy hamarosan fény derül a titkos lovag kilétére is.