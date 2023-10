Krausz Gábor olyat tett, amire még nem volt példa a DWTS történetében

Krausz Gábor még egy hónappal ezelőtt sem gondolta volna, hogy ennyire felszabadultan tud majd táncolni a DWTS-ben. Mostanra kimondottan örül, hogy elvállalta a TV2 felkérését, még úgy is, hogy azért az elején próba közben néha megfordult a fejében, mit is keres ott valójában. Ehhez képest múlt szombaton fantasztikus produkcióval kápráztatták el a zsűrit és a nézőket. Quikstep táncukban ráadásul egy olyan elem is volt, amit eddig egy páros sem mert bevállalni a műsor történetében.

Krausz Gábor egyre felszabadultabban mozog a táncparketten - Fotó: Szabolcs László

Krausz Gábor: Én nyugtattam Annát!

A sztárséf hétről-hétre egyre felszabadultabban mozog a táncparketten. Miközben az is látszik, hogy egyre nehezebb lépéseket, emeléseket tanít meg vele partnere, Mikes Anna.

– Az egyik próbán Anna mondta, hogy hiányzik még egy elem a koreográfiából – mesélte a Borsnak Krausz Gábor.

Mutatott három variációt és én kiválasztottam azt, ami a legkönnyebbnek tűnt. Ahogy elkezdtük gyakorolni ezt a bizonyos dobást úgy, hogy ő egy kötéllel rögzítve volt, rájöttem, a legnehezebbet választottam. Később az akrobatikus segítőink, Füzy Anita és Kranitz Krisztián elmondták: ez olyan kockázatos elem, amit eddig még senki nem mert bevállalni a műsorban. De akkor már úgy voltam vele, hogy nem baj, csináljuk, sikerülni fog. Anna félt, mert persze magassarkúban történhetnek balesetek. De én nyugtattam, hogy ne aggódjon, bízzon bennem, el fogom kapni!

A Séfek Séfe mestere azt is elárulta, mikor sikerült először a dobás.

– A pénteki főpróbán aztán sikerült ez a nehéz elem és én annyira boldog voltam! De persze utána azért még legalább százszor gyakoroltunk, hogy a szombati élő műsorban is biztosan sikerüljön. Nagyon jó volt visszanézni a folyamatot és ezt szerettem volna megmutatni a rajongóknak is, mert minden páros kőkemény munkát fektet abba, hogy minőségi produkciót tegyen a táncparkettre!