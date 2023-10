Köllő Babett fontos dologra hívta fel a figyelmet - Videó

Köllő Babett saját jövőnk érdekében elkezdte beleásni magát a környezettudatosságba, és a műanyagmentességbe. Elmondta, sajnálja, hogy csak most állt neki, de így is rendkívül dühíti és felháborítja a környezetszennyezést. Kutyájával sokszor a Petneházyrét aljánál sétálnak, és ott is folyton eldobott PET palackokba, és műanyag zacskókba botlik, amelyek a legjobban károsak a környezetre, mivel: soha nem bomlanak le.

Babett igyekszik odafigyelni a környezettudatosságra.

Hiába van kirakva, hogy ez nem szeméttároló nem érdekli őket. Nem értem, hogy aki kirándul, nem érez késztetést, hogy ne szemeteljen?

- akadt ki a TV2 kamerái előtt. Bevallotta, hogy ő is hibázott abban, hogy azt hitte, hogy a szelektív szemét gyűjtéssel eleget tesz világunk védelme érdekében, de rájött, hogy nagyon nem.

Az óceánban jelenleg 14 millió tonnányi mikroműanyag van, ami sosem bomlik le.

- emelte ki Babett. Ez persze benne van a levegőben is, melyet belélegzel így az egészségre is rendkívül káros. Azt sem szokta érteni, mikor valaki azt mondja, hogy egyedül ő kevés ahhoz, hogy megváltoztassa a világot. Véleménye szerint, ha valaki egy héten csak két alkalommal ne venne műanyagot, és ezt a mintát a világon mindenki követné, már azzal hatalmas változást lehetne elérni.

Hozzátette, ő simán visszaszól kommentelőinek is. Példákat is szokott nekik adni, a környezet tudatosság érdekében. Ilyen tippje volt az, hogy ne vegyünk palackozott vizet, hanem vegyünk vízszűrő kulacsot, kancsót, vagy eszközt otthonra, és ezzel máris ki van pipálva a vizes üveg által okozott probléma. Azt is tudja, hogy sokszor nem egyszerű, sőt egyenesen kikerülhetetlen a műanyag vásárlás például tisztítószer és sampon esetén, de ilyen esetben ő például próbál literes kiszerelést venni, hogy ne kelljen azokat olyan gyakran vásárolni.

Mi tehetünk róla, és mi tehetnénk ellen. Műanyag nem mindig volt.

- emelte ki a környezet szennyezés kapcsán a színésznő. Fontosnak tartja, hogy tudjuk mindig vannak alternatíváink, és mindig van lehetőségünk változtatni. Ezzel nem csak a saját jövőnk érdekében teszünk, hanem a fiatalabb generációért is, akik szerinte már eleve sokkal tudatosabbak. Elmondta, szerinte a lánya korosztálya, és nemzedéke lesz az, aki meg tudja változtatni a világot, és Földet, olyan szinten tudatosak már.