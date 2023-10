Kislányával összeölelkezve borult oltár elé Tóth Gabi

Tóth Gabi számára három dolog fontos igazán: a kislánya, a vallás és az éneklés. Ismeretes, hogy az orvosok azt mondták neki, hogy nem lehet saját gyermeke, ennek ellenére Krausz Gáborral mégis összejött a kis Hannaróza Mária. Őt igazi csodának tekinti, innentől kezdve pedig nagy hangsúlyt fektet a vallásos életére is. Most kislányával együtt borultak le Szűz Mária elé, s ehhez egy himnuszt is kiírt:

Áldj meg minket Szűz Mária,

Égi rózsaszál.

Áldd meg tisztelő népedet,

Mely oltárod előtt áll!



Szerelmednek rózsalánca,

Fűzzön minket egy bokorba,

Gyöngykoszorúba,



Te légy ezen koszorúnak,

Ragyogó gyöngye,

Ragyogjon ránk tisztaságod,

Tündöklő arany fénye!