Magát buktatta le Király Viktor: az agglegények életét éli, Anita már biztosan nincs mellette

Hónapokkal ezelőtt felröppent a hír, hogy Király Viktor és Virág Anita házassága talán zátonyra futott. A követőknek először csak az tűnt fel, hogy nem mutatkoznak együtt és közös fotók sem kerültek fel a közösségi oldalaikra. Ezt akkor azzal magyarázták, hogy a családjuk és a magánéletük védelmének érdekében nem teszik közzé a közösen töltött perceiket. Idővel azonban egyre több jel utalt arra, hogy a szerelmük véget érhetett és külön utakon folytatják. A nyarat is külön töltötték, ezen felül egy másik pletyka is szárnyra kelt, mégpedig az, amíg Viktor a munkájába temetkezett, addig Anita talán már továbblépett.

Hónapokkal ezelőtt röppent fel a hír, hogy Viktor és Anita talán már nem alkotnak egy párt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Király Viktor már biztosan agglegény: Anita ezt nem hagyná

Újabb jel látott napvilágot, ami arra enged következtetni, hogy Király Viktor valóban az agglegények életét éli. A napokban az Instagram-történetében mutatta meg a követőinek, milyen ínycsiklandó vacsorát készített. A rakott ételt akkor fotózta le, amikor még a sütőben volt. A tűzhely állapota hagy némi kívánnivalót maga után, lecseppent, lefolyt és odaégett zsírréteg fedi a sütőt, Anita pedig biztosan nem engedné, hogy idáig fajuljanak a dolgok. Arról azonban, hogy valóban válófélben vannak-e, sem az énekes sem pedig Anita nem nyilatkozik.

Főzőműsorokban nem mutogatnának egy ilyen sütőt (Fotó: Instgram)

Egyébként a kapcsolati válságuk elején szintén egy főzés alkalmával vált biztossá a rajongók számára, hogy Anita már nem él Viktorral.

Szerelem volt első látásra

Király Viktor és Virág Anita 6 évvel ezelőtt ismerték meg egymást, amikor a barna szépség az énekes egyik koncertje után beszédbe elegyedett vele. A kapcsolatuk szerelem volt első látásra, másnap pedig már megtörtént az első hivatalos randi is. Viktor két évvel később, egy májusi napon Rómában ereszkedett féltérdre és tette fel a nagy kérdést. 2020-ben ismét szintet lépett a kapcsolatunk és teljes titokban kimondták egymásnak a boldogító igent. Utóbb kiderült, hogy Anita az esküvő idején már várandós volt. Kisfiuk, Kolen májusban jött a világra és azóta is ő a legfontosabb a szülei életében, legyen akármi is a helyzet a kapcsolatukkal.