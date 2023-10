Ez a magyar sztár készített ruhát a Nobel-díjas Karikó Katalinnak

Történelmi pillanathoz ért a magyar orvostudomány, hiszen már biztos: Karikó Katalin lesz az első magyar női Nobel-díjas. Hétfőn derült ki ugyanis, hogy 2023. évi fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalinnak és Drew Weissmannak ítélik oda a módosított nukleozidokkal kapcsolatos felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a COVID-19 elleni hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését. Az Amerikában élő tudósnő természetesen szeretne méltó ruhában megjelenni a vélhetően decemberben megrendezett gálán, hiszen az egész világ őt figyeli majd. Így hát, azon kívül hogy a bejelentés után tíz millió magyar szív dobbant egyszerre, egy méltán fontos kérdés rögtön fel is villanyozta a közvéleményt: milyen ruhában vonul majd be Karikó Katalin a Nobel-díjasok történelmébe?

Hatalmas elismerés érte Karikó Katalint Fotó: Balogh Zoltán

A magyarság a lényeg

A szenzációs bejelentés után természetesen rengeteg sztár gratulált a nyertesnek, így tett Csézy is, aki személyes kapcsolatot is ápol Katalinnal, hiszen több fontos gálára készített már számára öltözéket. Egy korábbi interjúban Csézy elmesélte, hogyan történt az a találkozás, miután többször is keresztezte egymást a két tehetség útja.

– Egy hónappal ezelőtt bejött a szalonba egy hölgy, bemutatkozott, hogy Karikó Zsuzsanna – mesélte a Borsnak Csézy. – Kérdeztem, hogy a magyar tudósnő, Karikó Katalin testvére? Mondta, hogy igen, és az ő megbízásából jött, mert szeretne tőlem pár szép ruhát. Meglepődtem, mert tudjuk, a világ leghíresebb divattervezői szívesen készítenének neki bármit, de őt hazahúzta a szíve. S, hogy éppen engem választott, az valami csoda, amiért végtelenül hálás vagyok. De nem én vagyok itt a lényeg, hanem a magyarság – mondta Csézy még 2021-ben. Akkor még nem tudhatta, hogy nem sokkal később Katalinnal is össze fog találkozni.

Pár napja Katalin is bejött hozzám, egy végtelenül kedves embert ismertem meg. Ebben a nagyságban egy olyan közvetlenség és kedvesség van, hogy az leírhatatlan.

– áradozott az énekesnő az első találkozásról, ahol volt alkalma beszélgetni a tudóssal, és szinte tátott szájjal hallgatta a kiváló magyarsággal beszélő amerikai-magyar orvost, ahogyan a hivatásáról, a vakciákról beszélt. A találkozás után Katalin is szimpátiát érzett Csézy irányába, és kialakult egy bizalmi munkakapcsolat közöttük, mely a mai napig tart.

"Ez most az ő pillanata"

Az énekesnőt ezután Katalin többször felkérte, hogy egy-egy fontos eseményre tervezze meg a megfelelő öltözékét, melyet Csézy büszkén vállat el minden esetben. Felmerül a kérdés: meglehet, hogy az Csézy fogja tervezni a Nobel-díjhoz vezető vörösszőnyeges ruhakölteményt is? Megkerestük Csézi Erzsébetet, Csézy-t, hogy mit szólna a felkéréshez?

– Nem szeretnék ennyire elébe menni a dolgoknak, egyszerre csak egy nagyszerű hírnek örüljünk, hogy Katalin Nobel-díjat kap.

Az, hogy ezt milyen ruhában fogja átvenni, még jövő zenéje, de természetesen nagyon megtisztelő lenne, ha az én ruhámban tenné.

Ez most az ő pillanata – válaszolt őszinte szerénységgel kérdésünkre Csézy.

Matyóban a Nobel-díj felé?

Az egymás iránti tiszteletének és bizalomnak, azonban szinte népmesei története van: a Nobel-díjvárományos édesanyja ugyanis mezőkövesdi matyómintát hímzett az egyik kedvenc párnájába. Az énekesnő-tervező szalonjában észrevett a mama egyszer több ilyen motívumokkal díszített öltözéket, majd elindult az eszmecsere, hogyan képviselhetné Katalin a magyarságát méltó módon, mégis letisztult formában a fontos alkalmukkor. Ezért Csézy készített egy pink színű övet, melyet büszkén viselt amagyar származására oly büszke Katalin. Csézy mezőkövesdi népművész családból származik, imádott nagymamája szerette volna, ha ő viszi tovább ezt a vonalat. S bár népművész nem lett, de tervezőként főleg nagyija népi motívumait használja. Amennyiben Karikó Katalin számára az kiemelten fontos, hogy öltözékén kifinomult stílusban, de megjelenjen a mezőkövesdi matyó, úgy Csézy ruhái tökéletes választás lehetnek. Más tervezőkön is elgondolkozhat akár, azonban Csézy azon kevesek egyike, akik a letisztultságot, a magyar népi kapcsolódást, és a komoly elegancia hármasát mind magába foglalja.