Hálával gondol Mexikóra az Ázsia Expressz kieső párosa

Az Ázsia Expressz harmadik, egyben első valóban távozó párosa számára hatalmas ajándékot adott a mexikói kalandozás, hiszen apa-fiú párosként olyan minőségi időt tölthettek együtt, amire idehaza nem igazán volt módjuk, lehetőségük, vagy talán igényük sem igazán. Sipost F. Tamás és Dani három héten és három emberfeletti erőt és kitartást igénylő hajszán mutatták meg, hogy milyen kemények is ők együtt. Ugyanakkor Tamás több olyan arcát is megismerhettük, amit előadóként eddig nem mutatott meg, hiszen ha kellett, keményen beleállt a vitákba, de arra is volt példa, hogy könnyeik hatódott egy feladat közben, vagy éppen egy, a fiával folytatott szócsata után.

Siposék keményen helyt álltak... Fotó: TV2

„Már esélytelen...”

A páros számára most véget ért az Ázsia Expressz. Élményeikről pedig a péntek esti Kibeszélőben meséltek.

Nagyon durván elindítottuk a napot én úgy érzem, viszont ott a csempe kirakásnál konkrétan két vagy két és fél órán át megtorpantunk.

Akkor mondtam apunak, hogy ez már esélytelen és engedjük el, mert szinte a nullával egyenlőek a lehetőségeink – kezdte Ördög Nóra kérdésére az ifjabb Sipos, akitől édesapja vette át a szót.

Jót tett a kapcsolatuknak az Ázsia Expressz. Fotó: TV2



„Elfogyott az energia...”

– Nem tudtunk mit kezdeni azzal a helyzettel. Fogalmunk sem volt, hogy mi van azután, hogy kiraktuk a képet. Nem tudtuk meglépni a következő irányt és senki nem akadt, aki segített volna. Nem ismerték fel az emberek a szökőkutat, ami a városban volt, így nem is indulhattunk el oda. Ezen a ponton elfogyott az energia, a lendület és minden összeomlott. Azért persze próbálkoztunk. Már csak becsületből is – idézte fel az embert próbáló hajsza drámai pillanatait az előadó.



„Köszönjük szépen”

Dani végül néhány szóban összegezte a három hetes kalandot. – Nagyon jól éreztük magunkat, de tényleg, fergetegesen. Egy újabb, szuper kaland volt így közösen. Nagyon jó volt a hangulat végig, miközben ez egy brutálisan kemény verseny – fogalmazott a fiatal srác. Sipos F. Tamás pedig ezekkel a szavakkal mondott köszönetet az Ázsia Expressznek:

Nagyon mély a kapcsolatunk és nagyon őszinte, ugyanakkor ez a kaland egyértelműen pozitív irányból tett hozzá.

Köszönjük szépen! – summázta a zenész, aki ismét elérzékenyült egy pillanatra.