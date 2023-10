Figyelem lányok! Marics Peti elárulta a zsánerét

Marics Petit imádják a lányok, ami nem meglepő, hiszen fiatal, sikeres, jóképű és megnyerő. Az énekes jelenleg a Dancing with the Stars műsorában kápráztatja el a tévénézőket tánctudásával.

De nem csak a képernyők előtt ülőket, hanem a zsűrit is sikerült lenyűgöznie a múlt héten szombat esti rumbájával. Még Ördög Nórát is elkápráztatták műsorukkal, aki a műsor eddigi legmagasabb pontszámát, egy kilencest adott a párosnak.

Lenyűgözte a zsűrit Marics Peti és Stana Alexandra rumbája. (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Nemrég egy interjú során meglepő kérdést szegeztek Marics Petinek, melyből kiderült, hogy milyen külsővel rendelkező lányok keltik is fel az érdeklődését!

Én barnás típus vagyok! Ha átmenet van a hajában, azt még adom. De nekem a platina szőke, és a hasonló árnyalatúak nem az én típusaim

– válaszolta a ValMar énekese.

A válasz azonban koránt sem olyan meglepő annak tudatában, hogy például Marics Peti és Tóth Andi egy párt alkottak. Bár a kapcsolatuk viharos szakítással ért véget, nagyjából egy fél évvel ezelőtt egy újabb barna hajú hölggyel, Kovács Gyopárral hozták hírbe a fiatal énekest.

„Elkezdtél férfivá válni…”

Marics Peti a legutóbbi Dancing with the Stars műsorában bezsebelhette az idei műsor legmagasabb, kilences pontszámát. Ördög Nóra azzal indokolta a döntését, hogy az a hebrencs fiúból kezd férfivá válni az énekes. A kritikára a ValMar tagja is reagált, aki először tőle megszokottan viccelődött, de végül komolyra fordította a szót.

– Tényleg egy bohókás, életet habzsoló csákó vagyok, de ettől függetlenül, ha adódnak olyan pillanatok, amikor arra van szükség, akkor férfivá válok. Ez most pont egy ilyen pillanat volt – válaszolt a Borsnak.