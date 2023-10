Az izgalom a tetőfokára hág: október 14-én elstartol a Dancing with the Stars idei évada. A sztárpárok gőzerővel próbálnak, szorgalomból nincs hiány, de a versenyzők nem titkolják: vannak félelmeik. A Bors összeszedte, mik azok a „parák", amik beárnyékolják a felkészülés napjait.

Még teljes a Dancing with the Stars csapata, szombat este azonban egy pár már kiesik. Mi az a para ami miatt elvérezhet egyikük? Fotó: Szabolcs László

Linda és Sydney ugyanattól fél

Király Linda korábban már hangoztatta, hogy nem titkolt missziója a műsorral, hogy bebizonyítsa: a teltkarcsú nők is tudnak szexin lejteni! A táncparketten való félelmei mégis gömbölyded bájaival vannak összefüggésben:

– Van mit elpakolnom, meg kipakolni – fogalmazott a tehetséges énekesnő a Borsnak, majd hozzátette: – Nyilván sérülést sem szeretnénk. Ha én repülök, tuti, hogy Andris el fog kapni, vagy repül velem… – viccelődött Linda, utalva profi táncpartnerére, Suti Andrásra.

Az egykori szépségkirálynő, Sydney van den Bosch is épp attól fél, amitől Linda!

– Legjobban az emeléstől féltem, olyan szinten voltam betojva, hogy majd a Csaba elejt és vége, annyi volt a pályafutásunknak... Úgyhogy amikor találkoztunk, egyet kértem tőle: hogy az első próbán emeljen fel! És jó nagy szerencsénk van: mert Csaba elbír! – mesélte Sydney.

Giginek le kell vetkőznie a gátlásait

Radics Gigi nemrég jelentette be szakítását kislánya édesapjával. Részben ebből adódik a próbákkal kapcsolatos félelme is. Az énekesnőről köztudott, hogy visszafogott, már-már gátlásos lány, így idegen terep neki, hogy egy „idegen” férfivel ennyire intim közelségbe kerüljön.

– Alapvetően én egy gátlásos nő vagyok, nem vagyok hozzászokva, hogy egy idegen pasi ilyen közel legyen hozzám. Jó, Dávid már nem számít idegennek. Vele most már természetesen megy ez, nyilván azért is, mert neki ez a szakmája, ez az élete, én pedig bízom benne. Emiatt nem is érzem azt, hogy feszengenem kellene tánc közben – fogalmazott korábban Gigi, majd hozzátette: terhessége óta 30 kilót fogyott, így a kis méretű, szűk ruhák viselése is furcsán hatnak rá.

T. Dannynek és Marics Petinek nincs parája

Míg a lányoknak vannak félelmei, a fiúk, élükön T. Dannyvel és Marics Petivel, nem aggódnak:

– Nem aggódom, az én lábaim nagyon stabilak! – szögezte le Dani, az ő magabiztosságán osztozott Peti is, aki csupán ennyit felelt kérdésünkre: semmitől sem fél!