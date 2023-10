Betegségéről vallott Kulcsár Edina

Kulcsár Edinára mindig jó ránézni. A gyönyörű modell mindig ragyogóan szép, fitt és friss. Azután is bomba formában van, hogy nemrégiben életet adott harmadik gyermekének, Amarának. Amaráról egyébként hosszú ideig mentek a találgatások, hogy hogyan nézhet ki, nenmérgiben azonban megmutatták az arcát, és mindenki álla leesett. Sajnos azonban Edina most beteg. Az Insta-sztorijában számolt be arról, hogy vele nagyon ritkán esik meg, hogy lebetegszik, most azonban bekövetkezett a baj. Nem mellesleg influenza-szezon van, és napról napra többen betegednek meg.

Kulcsár Edina lebetegedett / Fotó: Instagram

A történetet IDE kattintva lehet megtekinteni.