Teljesen kiakadt Victoria Beckham: két szexi énekesnő miatt hagyta majdnem faképnél a férje

Nemrégiben debütált az egykori sztárfocista, David Beckham négy részes dokumentumsorozata a Netflixen: ebben a sportoló karrierjének sikeres pillanatait és mélypontjait mutatják be, mialatt kitérnek magánéletének eddig talán ismeretlen szegmenseire. Beckham felesége, a korábbi Spice Girl, Victoria is megszólalt a sorozatban, és elmesélte, ahogy a férje kis híján lemaradt a fiuk, a most 18 éves Cruz születéséről, mert épp egy Pepsi reklám forgatására szerződött le Jennifer Lopezzel és Beyoncével.

Majdnem lemaradt fia születéséről David Beckham (Fotó: NICOLAS TUCAT)

Victoria harmadik gyermeküket programozott császármetszéssel hozta a világra, melynek időpontját a férjével is megosztotta: ekkor derült ki, hogy a focistának pont aznap lesz egy fotózása a két énekesnővel.

Azt mondtam neki: «Komolyan, mindjárt felrobbanok. Ágynyugalomban fekszem! Viccelsz velem? Lesz egy fotózásod Jennifer Lopezzel, aki gyönyörű, és éppen nem vár gyereket?»

– idézte fel akkori szavait az énekesnő. Beckham ugyan át tudta rakatni a programját egy másik napra, ettől függetlenül a felesége még akkor is mérges volt rá, amikor világra jött a fiuk, és meglátta az elkészült fotókat. Miután épp túl volt egy császármetszésen és nem érezte magát a legvonzóbb formájában, Victoriának nem esett túl jól, ahogy azt kellett látnia, amint a férje két gyönyörű énekesnő mellett pózol – írta meg a Page Six.