„Akkor még nem gondoltam házasságra” – 44 éve szereti Korda György Balázs Klárit

A legendás páros tagjai között karmikus kötelék van, efelől semmi kétség. Gyuri bácsi és Klárika éveken keresztül epekedtek egymásért, mígnem 1980-ban átadták magukat az érzelmeiknek.

1980 óta töretlen a szerelmük – Fotó: Fehér Gábor

A megismerkedésüket, a házasságukat, a szerelmüket és az egész Magyarország szeretetét is a zenének köszönhetik, no persze utóbbit leginkább a csodálatos párosuknak. Klárika nemrég ünnepelte a születésnapját, az ebből az alkalomból készült interjúban a múltat is felidézték.

– Amikor beleszerettem ebbe a nőbe, 27 éves volt.

Most Isten segedelmével 71 éves, és éppúgy szeretem, mint szerelmünk kezdetén, sőt jobban! Hát hova szaladt el az idő ilyen gyorsan?

– Igaz a mondás: ha boldog az ember, repülnek az évek. No de először hátulról vettem észre Klárikámat. Mondom: ilyen szép popsit én még nem láttam. Ki lehet ez a lány? Na és amikor először pillantottam meg elölről, azt mondtam, ez a nő kell nekem – mondta a Sorry! magazinnak kacagva Korda Gyuri bácsi, miközben mellette Klárika pironkodva és harsányan nevetve bólogatott.

– Akkor még nem gondoltam házasságra. Arra meg pláne nem, hogy negyvennégy éven át szerethetem ezt a csodálatos nőt. Hála Istennek, hogy így történt – zárta Gyuri.

Egy műsorban léptek föl, akkor találkoztak először – Fotó: Móricz István

Az első találkozás után közel két évig nem találkoztak

Klárika azt a pillanatot mesélte el, milyennek is látta szerelmét, aki már akkor is igen népszerűnek számított.

– Öltözőben ültem, kinéztem a színpadra, és Gyuri énekelt.

Amikor megláttam, az első gondolatom az volt, hogy fú de csinos ez a pasi, milyen jó alakja van. Karcsú, fekete zakó, vékony, krémszínű csíkokkal, élre vasalt nadrág, hússzínű selyeming.

– Pontosan emlékszem arra a zakóra. Gyuri akkor jött haza Amerikából – mindig onnan hozta a cuccait –, le volt barnulva, piszkosul jól nézett ki! Persze az is feltűnt, mennyire biztos torka van, milyen profin énekel. Ezután egy-két éven át nem láttuk egymást. Gyuri 1978-ban nézett ki magának. Egy rádiós megmozdulást követően elhívott táncolni, de mondtam neki, köszönöm, inkább hazamegyek. 1979-ben újra találkoztunk, szintén a rádióban, akkor is próbált összeszervezni egy társaságot, amiben én is benne vagyok. Kérdezték, megyek-e, nem mentem. Ezután bármerre elkeveredhetett volna ő is, én is, de nem így történt. 1980-ban ugyanis, mikor szerepet vállaltam a műsorában, randizni kezdtünk, s azon a nyáron jöttünk össze – emlékezett vissza az énekesnő.