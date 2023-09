Újra szerelmes? Egyre gyakrabban látják egy szőke hölggyel MC Hawert

Tavaly májusban szakított menyasszonyával MC Hawer, azóta a szinglik életét éli. Előző kapcsolatában nagyot csalódott, így bizalmatlanná vált a szebbik nemmel szemben. Lapunknak korábban elmondta, bár az ember társas lény, mégis sokszor úgy érzi, jobb neki egyedül. A szívnek azonban nem lehet parancsolni, bármelyik pillanatban eltalálhat bennünket Ámor nyila.

Annyit csalódott, sokszor úgy érzi, nincs szüksége kapcsolatra / Fotó: Knap Zoltán

Eltalálta Ámor nyila?

Épp erre gondoltak sokan, ugyanis a mulatós sztárt az utóbbi hetekben gyakran látták egy szőke hölgy társaságában. A Bors megpróbált utána járni, hogy kiderítsük, vajon tényleg elrabolták Koczka Géza szívét?

Valóban van egy hölgy, akivel mostanában sok helyen megfordulok, de az érintett személy csupán az egyik legjobb barátnőm.

– Floridában él, és az ismeretségünk régre nyúlik vissza. Amikor még Amerikába is jártunk turnézgatni, akkor ismerkedtünk meg, olyankor mindig nála szálltunk meg. Ágika egyébként velem egy idős, de semmi nincs közöttünk. Most itthon van, és igyekszünk rengeteg közös programot kitalálni, hogy minél több időt tudjunk együtt tölteni. Nemrég színházban jártunk, ahova harmadikként a húgom is csatlakozott. Egy hónapig lesz Magyarországon, utána hazamegy és folytatja az eddigi életét – árulta el lapunk érdeklődésére.

Létezik férfi-női barátság?

MC Hawer régen el sem tudta képzelni, hogy létezik ilyen kapcsolat, pláne, miután élete során csak igen kevesen kerültek ennyire közel hozzá.

– Segítettem neki, mert begyulladt az ínye, és beprotezsáltam a fogorvosomhoz, természetesen oda is elkísértem. Egyébként arcműtétre jött Budapestre, viszont, amíg gyulladás volt a szervezetében, nem kerülhetett sor a plasztikára, elhalasztották és majd jövőre visszajön, hogy pótolják – fűzte hozzá.

– Egyébként nagyon szűk baráti körünk van, szoros kapcsolatban állunk. Régen nem gondoltam, hogy létezik férfi-női barátság, de tévedtem.

Helyes, ritka jó ember, de ő Floridába tartozik, én pedig ide, és soha nem lépjük és léptük át a barátság határát.

– Ha Magyarországra jön, mindig segítek neki, amiben csak tudok, bár nem egyedül vagyok, mert vannak más barátai is – mondta a mulatós rapper.