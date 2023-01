"Túl sokat kellett csalódnom" – MC Hawer nem lesz egyedül Valentin-napon

MC Hawer korábban a Borsnak árulta el, hogy a testvérével töltötte a karácsonyt. A húga nem csak a rokona, hanem egyben a legjobb barátja is, ráadásul mivel egy ideje mindketten a szinglik életét élik, adódik a kérdés, hogy a rappernek milyen tervei vannak Valentin-napra.

A mulatós rapper idén szingliként tölti a Valentin-napot, mégsem lesz egyedül

Fotó: Facebook

A Bors megkeresésére őszintén elmondta, a szerelmesek napja semmiben nem különbözik majd a többi egyszerű hétköznaptól.

– Furcsa lesz, mert az elmúlt 2-3 évben mindig volt mellettem valaki. Idén nem tervezek semmit. Ugyanolyan lesz, mint bármelyik másik nap

– kezdte lapunknak.

A szinglik ilyenkor igyekeznek elterelni a figyelmüket a Valentin-napról. hiszen ezen a napon a romantika mindent átsző, akarva-akaratlanul is arra emlékeztetve őket, hogy társ nélkül tengetik az életüket. Vannak, akik bekuckóznak a lakásukba és próbálják elterelni a figyelmüket, míg mások vendégül látják a szintén egyedülálló barátaikat.

– Az az igazság, hogy a legutóbbi párkapcsolatomat megelőző exem miatt elvesztettem az összes barátomat, így ez sajnos nem opció. Mivel a húgom is szingli, ezért nagy valószínűséggel az ő társaságában fogom eltölteni ezt a napot

– árulta el a rapper, akinek a hangjában érezhető volt, hogy szívesebben romantikázna valakivel.

– Megmondom őszintén, hogy még mindig nem tudtam túltenni magam a szakításon. A miénk minden tekintetben egy nagyon szenvedélyes kapcsolat volt. Ez egy gyászidőszak, amit át kell élni. Az eszem tudja, hogy ennek a kapcsolatnak egyszerűen nincs jövője, de a szívemnek még időre van szüksége a továbblépéshez. Amikor eltelik másfél hónap, úgy érzem, hogy végre túl vagyok rajta, viszont olyankor mindig jön egy üzenet tőle, ami felkavar és újra feltépi a sebeket. Minden fórumon letiltottam, de így is van olyan kiskapu, ahol megtalál. Vele képzeltem el a jövőmet és bármennyire is nehéz kimondani, tisztában vagyok vele, hogy nekünk már nincs közös jövőnk – vallotta be.

Manapság már egyáltalán nem ad okot a szégyenre, ha valaki szakemberhez fordul egy-egy fájó szakítás után, MC Hawer viszont egy pillanatig sem játszott el a gondolattal, hogy segítséget kérjen.

– Az élet furcsa fintora, hogy ami a szakítást illeti, a testvérem és én szinte ugyanakkor, ugyanazt éltük meg. Volt, hogy ő 1-2 alkalommal elment pszichológushoz, de én azt érzem, nekem ezt egyedül kell feldolgoznom

– árulta el, s azt is elmondta, szerinte segítene-e neki egy új kapcsolat, hogy könnyebben feledje a régit.

– Én nem vagyok ez a típus. Ameddig úgy érzem, hogy a szívem foglalt, addig nincs helye másnak. Nem tudom, hogy meddig fog tartani ez a folyamat, de jó ideig biztosan szeretnék egyedül maradni. Nem keresek és engem sem keresnek, de nem is vágyom arra, hogy ismerkedjek. Túl sokat kellett csalódnom… – tette hozzá kissé szomorkás hangon, s bízik benne, hogy hamarosan érzelmileg is képes lesz eltávolodni a volt kedvesétől.