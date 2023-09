Zokogásba tört ki Tóth Gabi: szakításuk óta először jelent meg a nyilvánosság előtt Krausz Gáborral

Mióta bejelentette válását a sztárpár, azóta minden követőjük arra várt, hogy mikor lesz Tóth Gabi és Krausz Gábor ismét egyszerre, egy helyen a közönség előtt. Nos erre nem is kellett sokat várni a rajongóknak, ugyanis az Országos Mentőszolgálat hétvégén megrendezett városligeti mentőnapjára mindkét fél hivatalos volt, és ők meg is jelentek.

Gabi most először volt nyilvánosan egyszerre, egy helyen ex-férjével. Fotó: Máté Krisztián

Az egykori szerelmeseket még akkor hívták meg az eseményre, amikor együtt voltak. Krausz Gábor az ételekkel foglalkozott, Tóth Gabi pedig a színpadon vitte a show-t. Amikor az énekesnő elkezdte programját, a séf azonnal elhagyta a helyszínt. Addig pedig, kínosan kerülte egymást a válófélben lévő pár.

Én szeretni jöttem, erre születtem...

-énekelte Tóth Gabi, majd el is sírta magát. Az énekesnő hiába próbálkozott visszatartani könnyeit, nem bírta befejezni a dalt, annyira elérzékenyült. Elmondta, nem ez az első alkalom, már a stúdióban való felénekléskor is így járt.

Egy énekesnek a színpadon a legnehezebb elrejteni az érzelmeit. A művészek is emberek. Nekik is vannak érzelmeik, amit ha megoszt, akkor az akár megtisztelő is lehet a közönség számára.

- elemezte egy pszichológus az esetet. Hozzátette, ez egy teljesen normális emberi megnyilvánulás. Tóth Gabi tehát úgy néz ki lelkileg nehéz helyzetben van, akkor is, ha a pontos okát nem tudni annak, miért is sírta el magát koncert közben, kétszer is.

Gabi másnap már Oroszlányban tartott nagykoncertet a Fricska táncegyüttessel. Még oda sem ért, de már előtte kihúzta a gyufát a nézők körében, ugyanis habár a rendezvény ingyenes volt, és bárki által látogatható, olyan hihetetlen biztonsági intézkedéseket vetettek be, amire még meg is jegyezték a kommentelők: még egy pesti szuperkoncertre is könnyebb a bejutás.