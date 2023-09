Tóth Gabi és Krausz Gábor után újabb álompár válik

Jonas Brothers, Trónok harca. Két olyan ikonikus sorozat, amelyet legalább hírből ismer mindenki. A 2000-es évek gyerekei mind megőrültek a Jonas fivérekért, és mennyi de mennyi kislány volt szerelmes a fiúkba! A Disney népszerű sorozata zsneiális produkciót mutatott be, hogy miképpen boldogulnak a világsztár fiúk az iskolában és a szerelemben. A testvérek azóta is koncerteznek, és sok-sok lány rajong értük. A Trónok harca azonban már az idősebbeknek készült, melyben ármányokat, családosokat és árulásokat mutatnak be. Igazi világszenzáció volt, amikor a két sorozat főhőse, Sophie Turner és Joe Jonas egymásra talált, most azonban aggasztó hírek érkeztek.

Ebben az időben még boldog volt az álompár, most azonban válhatnak

Sophie és Joe 2016-ban kezdtek randizgatni. Sok közös barátjuk volt, akik gyakran próbálták őket összehozni. Ez végül sikerrel járt, hiszen nagyon hamar egymásba szerettek. 2016 decemberében végül hivatalosan bejelentették, hogy együtt vannak, 2017-ben pedig Joe megkérte Sophie kezét, amire igent mondott. Az első esküvőjük Vegasban volt, a második Franciaországban, és csakhamar jött a baba. A kis Willa 2020-ban született meg, a hugica pedig 2022-ben. Arra azonban az álompár mindig nagyon odafigyelt, hogy a kapcsolatuk magánügy maradjon, és soha nem mutogatták gyerekeiket. Mindketten nagyon szigorúan állnak ahhoz a kérdéshez, hogy mit tehet a nyilvánosság egy kisgyerek mentális egészségével - írja a Mirror.

Joe Jonas and Sophie Turner are heading for divorce, TMZ reports. pic.twitter.com/tPyhYdn1W2 — Pop Crave (@PopCrave) September 3, 2023

Bár úgy tűt, hogy nagyon jól kijönnek, most - miképpen Tóth Gabi és Krausz Gábor is derült égből villámcsapásként jelentette be a hírt - az a fáma, hogy válni készül a pár. Joe már nem viseli a jegygyűrűjét, külön buliznak, és eladták az egy évvel ezelőtt vásárolt kastélyukat is. A pár nem erősítette meg a válás hírét, a rajongók azonban már gyászolnak. Joe 2024-ben világturnéra indul a Jonas Brotherszel, így valószínűleg ez sem tesz jót a házasságuknak.