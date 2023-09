Till Attila arcpirító beszólást kapott, egyetlen mondattal tették helyre a műsorvezetőt

Till Attila már hosszú évek, évtizedek óta egy igazi televíziós ikon, aki rengeteg műsorban bizonyította már a tehetségét, és persze azt, hogy ő egy olyan ember, aki a képernyőre született. Jelenleg is láthatjuk őt műsorvezetőként a TV2-n futó Sztárban Sztár leszek!-ben, amit mindig élvezetesebbé tesz a jelenlétével, professzionalizmusával és a humorával, amiért olyan sokan kedvelik őt.

Tilla nem feltétlen híve a koránkelésnek Fotó: Szabolcs László / Ripost

Aki követi Tillát, az jól tudja, hogy a híresség nagyon aktív a közösségi oldalán, és rendszeresen oszt meg személyes, vagy akár színfalak mögötti tartalmakat is. Most az utóbbira volt példa, ugyanis kirakott egy olyan videót, ami nagyon korán készült valószínűleg egy forgatás előtt, és ez látszik is az arcán.

Hajnali elmélkedés testről és alvásról. Így próbálunk felébredni! Még valaki esetleg egy vödör hideg vízzel hirtelen leönthetne!

– írta Tilla a felvételhez.

Till Attilának nem akárki szólt be

A műsorvezető arról beszélt a videón, hogy azt figyelte meg magán, ha korán kel (mint ahogy mostanában is), akkor nem igazán tudja szabályozni a saját testsúlyát. Ott volt vele Holdampf Linda is, aki elárulta, hogy az edzője is azt mondta neki, hogy ha nem alszik, akkor semmi sem fog változni, mire Tilla furcsa, enyhén gúnyos arccal rávágta, hogy ő ezt tudja – ekkor a stylist a reakciót látva fogta magát, és beszólt neki, hogy akkor miért nem alszik.

Minek jöttél ma be dolgozni?

– oltotta le Holdampf Linda Till Attilát, persze érezhetően csak barátilag, csipkelődve.

Ez elég is volt ahhoz, hogy Tilla egy kicsit "elengedje" a témát, és inkább arról morfondírozott a továbbiakban, hogy ő folyton nézi, hogy hány kiló, mivel ez nagyon fontos számára – de egyelőre még nem látszanak az arcán azok a plusz kilók, amikért úgy aggódik.

Itt lehet megtekinteni Till Attila videóját: