Petőfi szerelme sztárparádéval éled újra

Óriási sztárparádéval érkezik a szabadakarat>>>> című előadás az Erkel Színházba, a darabban a reformkor első „celeb párja”, azaz az 1848-as forradalmi események egyik központi figurája, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmi életét viszik színpadra. A három idősíkon futó történet az egyik legnagyobb magyar költő főbb életszakaszait dolgozza fel három idősíkon és különböző helyszíneken, és legfőképpen azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mitől lehet az, hogy a hősszerelmes költő ismét katonának áll, ami később a vesztét is okozza. A történet szerint örökös kérdés lengi be Petőfi mindennapjait, hiszen maga is folyamatosan azon tépelődik, hogy írásaival, vagy kardjával szolgálná jobban hazáját.

A darab négy főszereplője: Tóth Mátyás, Staub Viktória, Schoblocher Barbara és Ember Márk - Fotó: Vaskó Tamás

Két Petőfi, két Júlia

A szereplők között megtalálható Szendrey Júlia szerepében prózai oldalon Staub Viktória, illetve zenei oldalon Schoblocher Barbara, aki énekesnőként már bizonyított: A Sztárban sztár kilencedik évadában egészen a döntőig menetelt. Petőfi Sándort pedig prózában Tóth Mátyás, énekben pedig Ember Márk személyesíti meg. Utóbbit többek között a Doktor Balatonból ismerhetik a nézők. A történetmesélés során több újvonalas előadó közreműködik, többek között a fiatalok nagy kedvencének tartott AKC Misi és Filo, akik a magyar trap műfajának legismertebb arcai.

– A közismert énekesek színpadi jelenléte, a koncertszerű előadásmód kiragadja a sztorit a hagyományos színházi előadások, musicalek konvencióiból.

A fizikai színház kifejező eszközeinek segítségével egy olyan színpadi szövetet szeretnénk létrehozni, amiben ugyan fellelhető az átélhető emberi történet, de a jelenetek ritmusa sokkal közelebb áll a mai fiatal generáció vizuális kultúrájához, az Insta- és TikTok videók tempójához és látványvilágához

– mondták az alkotók, akik szerint a szabadakarat>>>> a legfiatalabb generáció zenei nyelvén meséli el Petőfi Sándor és Szendrey Júlia történetét, mégis generációkon túlmutatva mindenkihez szól.