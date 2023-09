Nem adja fel a harcot a súlyzókkal Zámbó Krisztián

A csiki-csuki kapcsolatban élő Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska éppen az év elején fogadta meg nyilvánosan, hogy életmódváltásba kezdenek. A fittség a cél, de mind a ketten kifejtették, nagyon fontos, hogy az egészségüket is rendbe tegyék. Ehhez konditerembérletet is vásároltak.

Fotó: Nagy Zoltán

2023-ra megfogadtuk Krisztiánnal, hogy még jobban odafigyelünk arra, hogy egészségesen táplálkozzunk.

– Ő szeretne fogyni is, én csak pár kilótól szeretnék megszabadulni, illetve fittebbnek lenni, mert lomhának és fáradékonynak érzem magam. Elkezdtünk újra edzőterembe járni, bár az az igazság, hogy sokszor beleesünk abba a hibába, hogy megvesszük a bérletet és nem megyünk – hangzott a fogadalom, azonban nem maradt meg bennük sokáig a küzdőszellem, Krisztián több borozós, sörözős képet tett ki oldalára, mint edzőtermit. Ez a rajongóknak is feltűnt, és kemény szavakkal találták be. Az énekes azonban nem habozott, reagált a rossz kritikákra, ami végső soron becsületére váljék.

– Alapvetően nem vagyok elégedetlen a tükörképemmel. Látom, hogy van rajtam egy kis plusz, de kövérnek nem mondanám magam. Ez genetikailag bele van kódolva a Zámbókba: van egy kis pocak, egy kis toka – mondta a Borsnak korábban az énekes, hiszen sokan vonták kérdőre, hogy vajon miért hagyja folyton abba azt, amit eltökélt korábban.

Újra sportolni kezdett

Jimmy fia, Krisztián most újabb edzős képpel rukkolt elő, s ha már korábban a genetikát emlegette, ez most ismét előkerült.

Köszönöm a genetikát a családomnak. De van min dolgoznom! Amikor elérem a kívánt eredményt, legalább senki nem fog felismerni

– tette hozzá viccesen a sztárénekes, miközben több fotót is posztolt bizonyítékként. Valóban igyekszik, az eredmény pedig már most látványos.

– Tökéletes géneket hogyan akarsz tökéletesíteni?

– írta az egyik hozzászóló.