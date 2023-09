Máris színpadra lép Dér Heni

Dér Heninek és férjének a nyár közepén, júliusban született meg második gyermeke, Blanka. A születésről a közösségi oldalán adott hírt egy fotó keretében, amelyen a kislánya lábacskája látszik a szülei kezében. Egy hete pedig arról tájékoztatta a rajongókat, hogy hat hét után már vissza is tér az edzéshez. Egyelőre persze csak kis súlyzókkal, hiszen számára, és a pici szempontjából is fontos a regenerálódás. Ezzel kapcsolatban viszont többen is azt üzenték neki, hogy miért nem élvezi ki a babaidőt, ráérne még az edzéssel, hiszen jelenleg is bomba formában van.

Két hónappal kislánya születése után máris színpadra áll Dér Heni (Fotó: Máté Krisztián)

Dér Heni nem áll meg

A rengeteg energiával rendelkező énekesnő korábban egy forgatáson vett részt, a hétvégén pedig már színpadra is áll. Láthatóan nagyon várja, hogy a szülés után ismét énekelhessen, ezért közösségi oldalán meg is osztotta első fellépéseinek információit a rajongóival.

Hétvége újra veletek!!! Az első helyszín pénteken 20:00 Dorog!! Szombaton Hodász, utána Nyírgyulaj

– írta az énekesnő.

A rajongók kitörő örömmel fogadták a hírt, és azt rebesgették, hogy az énekesnő egy meglepetéssel is készül a koncert végére a közönségnek. Ezt az infót Heni is megerősítette.

Az énekesnő igyekszik visszaszerezni régi formáját, de a rajongók szerint így is gyönyörű (Fotó: Sulyok László)

Babakocsival érkezett a forgatásra

Egy kisbaba mellett értelemszerűen nem tud intenzíven zenélni, egyelőre kisebb feladatokat vállal. Most például egy frissítő sétára indult az egész család: ott volt Gergő és Beni, Heni pedig a babakocsit tologatva forgatott. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan milyen produkció készül, a rajongókat azonban el kell keserítenünk: nem valószínű, hogy új klip fog megjelenni, a leírásból ugyanis arra lehet következtetni, hogy reklámot forgatott az énekesnő.