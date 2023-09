Dubajban él luxuséletet a popsztárból lett osztályfőnök

Kétségtelen, hogy a kilencvenes évek második fele a fiú- és lánybandák korszaka volt, elég csak a Backstreet Boysra, az N'SYNC-re, vagy épp a Spice Girls-re gondolni. Ám nem csak az ő posztereikkel voltak tele a tinik szobái, és nem csak ennek a három csapatnak a zenéit hallgatta rongyossá egy generáció főleg az MTV-nek köszönhetően: jó pár "kisebb" csapat is volt, akik azt ugyanúgy letettek egy-két világslágert az asztalra, ám lehetséges, hogy nevük mára megkopott az emlékezetünkben – de ha dalaikat meghalljuk, akkor azért felcsillan a szemünk, és felkiáltunk: erre emlékszem, mennyit hallgattuk ez is! Nos, kétségtelen, hogy a brit Steps is ezen csapatok táborát erősíti, így aligha lehet meglepetés, hogy tagjaik hiába próbáltak szólókarrierbe kezdeni a lány- és fiúbandák fénykorának leáldozása után, nem jártak akkora sikerrel, mint mondjuk Justin Timberlake – de talán nem is jártak túl rosszul!

Nos, a Steps egyik énekesnője, Lisa Scott-Lee jelenleg például Dubajban "tengeti" az életét, méghozzá tanárnőként, illetve osztályfőnökként. Persze ő is megpróbálkozott a szólókarrierrel, de nem túlságosan jött be neki, emellett a Steps újjáalakulásában is benne van, azaz túlzás lenne azt mondani, hogy a színpadot örökre a háta mögött hagyta, ám tény, hogy már nem ez az elsődleges számára.

A volt popsztár ma már Dubajban él, osztályfőnökként és anyukként Fotó: Marsland/GoffINF.com / Nothfoto

Lisa 2004-ben ment hozzá a Steps egyik táncosához, Johnny Shentallhoz. Azóta két gyermekük, egy kisfiú és egy kislány született és Dubajba költöztek. Lisáék eredetileg két évet töltöttek volna az Egyesült Arab Emírségek, de annyira beleszerettek az országba, hogy a végleges letelepedés mellett döntöttek. Immár 12 éve élnek ott. Persze az énekesnő nem egy átlagos iskolában tanít mondjuk matekot: ő és férje Dubai Performing Arts akadémia néven alapítottak művészeti iskolát 2014-ben, ahol a jövő tehetségeit kutatják és gondozzák: többek közt éneket, táncot és színjátszást tanulhatnak az arra nyitott fiatalok – írja a Mirror.

És hogy él manapság a Steps sztárja? Nos, Insta-oldala tanúsága szerint cseppet sem rosszul! Sokat utazik, és ha épp otthon van, akkor is mesés világ veszi körül.