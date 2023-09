Hoppá, újra a TV2 képernyőjén Liptai Claudia – Váratlan bejelentést tett

Liptai Claudia 2018-ban döntött úgy, hogy több mint két évtized, pontosan 21 év után otthagyja a TV2-t. A színésznő akkor azért jutott erre a döntésre, mert Pataki Ádámmal közös gyermeke, a kis Marci nem sokkal azelőtt született meg. Bevallása szerint több időt szeretett volna együtt tölteni családjával, mint amennyit korábban tudott lányával, Gesztesi Pankával. Igaz, nem volt tétlen ebben az időszakban, több produkción is dolgozott, de közel sem annyit, mint azelőtt.

Hazajár a TV épületébe

Most azonban újra láthatjuk a sztárműsorvezetőt a TV2 képernyőjén: az új formátumú, Mutasd a hangod! című legújabb tehetségkutatóhoz kérték ugyanis fel, de most nem, mint műsorvezető. Claudia exkluzív interjút adott lapunknak a nagy visszatérésről.

Olyan mintha hazajönnék, hiszen mindent ismerek: minden szegletet, az embereket.

– Valóban, ez tök jó érzés, de mégis az a lényeg, hogy mi az, amit csinálsz itt. Ha 21 évig dolgozol valahol, az egy ismerős hely. Azóta persze nagyon sok mindent csináltam, ahogyan most is egy nagy dologra készülök – mesélt Claudia a TV2 kulisszáiban arról, mit érez, hogy újra ismerős környezetben dolgozik. A színésznő-műsorvezető profizmussal, felkészülten áll neki minden felkérésnek, s nekünk azt is elárulta, hogy mi szükséges számára ahhoz, hogy jól végezze a munkáját.

A komfortosság, az nagyon fontos, attól tudsz jó lenni valahol! Általában bármelyik műsorba beraknak, minél előbb megpróbálom átvenni annak a légkörét.

– fűzte hozzá az éppen 50 éves Claudia.

"Jó dolog jól érezni magunkat az életben"

A csinos műsorvezetőt mindig is a fanyar, csipkelődő humoráért szerettük, hiszen nem titkolta soha, hogy úgy véli: humor és önirónia nélkül nem érdemes élni sem.

– Egyszerűen jó érzés egy jó hangulatú, jókedvű, és nem utolsósorban jó szándékú dologban részt venni. Szuper, hogy ennek emberek örülnek, és egyébként jókat röhögnek saját magukon. Én bátorítok mindenkit, mutassa ki, ha valami tetszik neki, ebben a műsorban is akár, ez nagyon fontos, mert tök jó dolog jól érezni magunkat az életben – zárta le kedvesen a beszélgetést a füstös hangú műsorvezető.

Sztárdömping és ki, mit tud?

Claudia tehát a Mutasd a hangod! keretein belül fog újra a televízió képernyőjén feltűnni, ez a TV show állítólag pedig a világ legmeglepőbb zenei showja! Stohl András a műsorvezető és Hargitai Bea, Rákóczi Feri valamint Papp Szabi lesznek az úgynevezett segítsége azoknak a játékoskedvű pároknak, akiknek 6 civil közül ki kell találniuk azt, hogy ki tud, és ki nem tud énekelni, mindezt busás pénznyereményért cserében. A majdani döntős, titokzatos énekesnek végül énekelnie kell egy duettet olyan sztárokkal, mint Caramel, Tóth Andi és Radics Gigi, akiknek fogalmuk sem lesz róla, hogy kivel kell akkor és ott spontán színpadra állniuk. A vadonatúj zenei show szeptember 10-től indul a TV2 képernyőjén és ahogy láthatjuk, bizony rengeteg meglepetést fog magával hozni.

– Magyarországon még ilyet nem láttunk, teljesen új, a formáció. Keveréke a tehetségkutatóknak, és a Game show-nak. Humoros lesz, jól énekelnek, de borzasztóan rossz énekléseket is fogunk hallani.

Most először büntetlenül lehet hamisan énekelni!

– mesélték egymás szavába vágva nagy izgatottsággal a csatorna kreatív szakemberei: Forgó László, a show kreatív producere és Kirády Attila, akit az IKO Műsorgyártó kreatív igazgatójaként ismerhetünk.