Kulcsár Edina végre bevallotta: Ezért nem mutatja meg a kislányát

Kulcsár Edina és G.w.M közös kislánya, a különleges nevű Amara idén májusban látta meg a napvilágot egy budapesti magánkórházban. Az már az egykori szépségkirálynő várandóssága alatt egyértelművé vált, hogy a picit tejben-vajban fogják füröszteni a büszke szülők, erre utalt az is, hogy a kislány egy arany babakocsit kapott még mielőtt a világra jött volna.

Kulcsár Edina szerint G.w.M-mel közös kislánya egy igazi csodababa (Fotó: Sandor Bankuti / hot! magazin)

Azóta teltek-múltak a hónapok, és Edina rajongói arra számítottak, hogy a büszke anyuka majd valósággal elárasztja a közösségi oldalakat az Amaráról készült képekkel. Ám hiába vártak, a babafotó dömping elmaradt, azóta is várat magára. Több netező is furcsának találta, hogy a büszke anyuka nem mutogatja a kislányát, holott a Csutitól született két gyermekéről, Medox-ról és Nináról viszont meglehetősen gyakran oszt meg képet. Ezért, amint lehetett, neki is szegezték Edinának a kérdést: miért nem lehet látni Amarát?

Kiderült az igazság Amaráról

Edina egy Instagramon közzétett kérdezz-felelekben végre tiszta vizet öntött a pohárba. Állítása szerint csak azért nem tesz közzé képeket a 4 hónapos kislányról, mert Amara egyszerűen túl szép, hogy igaz legyen!

– Valóban nem tettem ki róla semmit, mert túl szép, hogy igaz legyen! Nagyon szépen köszönöm ezt a nagy érdeklődést. Amara a lehető legjobban van. Egészséges és nagyon szépen fejlődik – kezdte Kulcsár a kérdezz-felelekben, majd azt is elárulta, mennyire nyugodt baba a kis csöppség.

Kulcsár Edina őszintén válaszolt a kérdésre (Fotó: Instagram)

– Négy hónapos lesz tizenegyedikén, és ez idő alatt egyszer voltam fent nála éjszaka! Nem hittem volna, hogy tényleg létezik ilyen baba. Nem csak az éjszakák miatt írom, hanem azért, mert ha az ember ránéz, akkor az jut eszébe, hogy boldogság. Hihetetlen kislány! – áradozott Edina a közösségi oldalon, a követők pedig bíznak benne, hogy azért hamarosan láthatják, mekkorát nőtt Edina és G.w.M szeme fénye.