Semmi sincs kizárva: három fia mellé akár örökbe is fogadna Kollányi Zsuzsi

Az énekesnő egyik koncertről a másikig szalad, rendületlenül építi karrierjét, új dalokat készít, és egyszerűen kifogyhatatlan az energiából. Az épp válófélben lévő Kollányi Zsuzsi ma már az egyik megkerülhetetlen alakja a magyar popszakmának, koncertjein csak saját dalokat énekel, úgy, hogy közben három fiúgyermek és egy kutyus is várja őt otthon. Egy vidéki fellépésén sikerült elcsípnünk a mindig rohanó énekesnőt. Adódott a kérdés: hogyan bírja ezt a sűrű életet?

– Ez a nyár ilyen, de ez így szuper! Én imádom ezt a pörgést, ezt nem lehet másképpen csinálni, csak ha így szeretsz élni. Voltaképp, ha belegondolsz, egyáltalán nem kevésbé családbarát "munka" az enyém, hiszen, sokkal többet tudok a hétköznapokban a fiúkkal lenni, míg mások, full time munka mellett éppen csak odaérnek értük az oviba – kezdte sietve a csinos énekesnő, hiszen a színpadon volt megjelenése egy pár percen belül.

Zsuzsi úgy érzi, hogy a gyerekektől tanulhat a legtöbbet Fotó: Bors

Három fiú után is szeretne még gyereket Kollányi Zsuzsi

Úgy tűnik, Zsuzsi komolyan kifogyhatatlan az energiából, hiszen a bevállalós anyuka három fiúgyermeket nevel. Igaz, az énekesnőnek segítsége is van, a gyerekek édesapjára és családjára bármikor számíthat.

A helyzet az, hogy én annyira imádom a gyerekeket, hogy simán szülnék is még! Tőlük csak kapni lehet.

Annyi szépséget, csodát hordoznak. Persze nem mondom, hogy nincs velük munka, és néha tényleg stresszes is gyermeket nevelni, főleg többet, főleg fiúkat... – nevetett Zsuzsi, mert eszébe juthatott az, amikor három kisfiú csüng egyszerre rajta, vagy éppen hárman négyfelé szaladnak.

– A minap is azon gondolkodtam, hogy kicsi gyerekekkel kapcsolatos szakmát is kellene még tanulnom, mert imádom ezt a korosztályt. Akár egy bölcsődében, vagy pedagógus asszisztensként is el tudom képzelni magam, csak gyerekek között lehessek! – újságolta vidáman a népszerű anyuka.

Kollányi Zsuzsinál nincs megállás, ha a családjáról van szó. A szülés mellett akár alternatív megoldást is fontolóra venne.

Én tényleg elvetemült vagyok, és ha úgy van, örökbe is fogadnék gyerekeket!

– vágta rá Zsuzsi csípőből, és azt is hozzá tette, hogy 2018-ban született ikerfiai Bence és Bálint mellé nem bánja, hogy Bogdán is kisfiú lett.

– Alapvetően egy határozott nőnek tartom magam, nem vagyok nebáncsvirág fajta, és így úgy érzem, elbírok a fiúkkal, talán ezért is jöttek hozzám pasik. Hiszem, hogy dolgom van még a férfiakkal, ezért kaptam a srácokat – vallotta be a csinos énekesnő.

"Fiús anyának képzeltem magam"

Kollányi Zsuzsi sosem rejtette véka alá, hogy fiai az elsők. De mit tenne, ha választania kellene, hogy kislányt, vagy kisfiút neveljen?

– Az örökbefogadásnál már más lenne a szituáció, de nem hiszem, hogy számít, hogy fiú vagy lány. Mindig fiús anyukának képzeltem magam, és ez nem változott azóta, mióta a fiúk megszülettek. A fiúkkal legfőképpen az a dolgom, hogy anyaként felállítsam számukra a határokat az élethez, és azt lehetőleg úgy tegyem, hogy senki se sérüljön benne. Anya és fia kapcsolat szintjén a tisztelet nagyon fontos, próbálom ezt hamar megtanítani nekik – mesélte tovább Zsuzsi, de zárásul még azt is elárulta, hogy milyen kapcsolatot ápol a három fia.

– Az ikrek a nagyobbak, és ezért sokszor kihagyják a kicsit, Bogdánt a játékból. Bogdánon már most látni, hogy erőteljesebb karakter lesz! Azonban ha egy szülő "ellenségről" van szó, mint egy anya, vagy apa, akkor semmi idő alatt zárnak össze! – zárta le nevetve Kollányi Zsuzsi, és elindult a színpad felé koncertjére.