Karda Bea: Tulajdonképpen csak hároméves vagyok

Karda Bea gyakorlatilag kora reggel, a telefonjára pillantva döbbent rá, hogy már megint eltelt egy év, hiszen rengeteg üzenet várta a közösségi oldalán és még annál is több SMS és nem fogadott hívás várta, amikor ébredés után bekapcsolta a készüléket. Az énekesnőt természetesen a Bors is köszöntötte…

Karda Bea a születésnapjáról: Elfogadom, de nem foglalkozom vele…

– Ha a tükörbe nézek, nem egy hetedik x-en túli nő néz vissza rám. Ma is tele vagyok energiával és ezt az energiát még át tudom adni a közönségnek. Most hétvégén is ezer kilométert pakoltunk az autóba a férjemmel és bár elfáradtam, fantasztikus fogadtatásban volt részem mindegyik helyszínen – kezdte lapunknak az énekesnő. – Valójában nem tudok mit kezdeni a korommal. Elfogadom, de nem foglalkozom vele. Bevallom, csak onnan tudtam, hogy ma van, hogy özönleni kezdtek az üzenetek, amikor reggel bekapcsoltam a telefonom. Ez persze jólesik.

Buli nem lesz, csak szűk családi körben leszünk este és ez pont így tökéletes.

Legközelebb a hetvenötödiken tartok majd valami igazán nagy partit – ígérte Karda Bea, aki sokkal inkább kerül ünnepi hangulatba január első napjaiban, hiszen három éve ekkor kapta meg a leleteit, melyek arról tanúskodtak, hogy másodszor is legyőzte a rettegett és halálos kort.

„Ez egy élethosszig tartó küzdelem”

– Tulajdonképpen csak három éves vagyok és bár ezen biztosan vannak olyanok, akik nevetnek, viszont akik szembenéztek a rákkal és győztek, pontosan tudják, hogy miről beszélek. Az új születésnapom január első napjaira esik, hiszen aznap kaptam meg a leleteket arról, hogy tünetmentes vagyok. Ez persze egy élethosszig tartó küzdelem és januárban egy-egy megismételt vizsgálat is csak azt mutatja, hogy újabb csatát nyertem. Idén harmadszor nyugtatott meg az orvosom és bízom benne, hogy mostantól már csak jó híreket kapok – mondta lapunknak Karda Bea.