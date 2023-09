Ismert magyar színész csavarta el Schoblocher Barbara fejét

Petőfi Sándor és Demjén Ferenc örökérvényű sorait is népszerűsíti Ember Márk. A Sztárban Sztár korábbi évadában is szereplő tehetséges előadó csinos színésznők fejét csavarja el a színpadon és a vásznon.

Demjén dalok, Petőfi versek

Hamarosan kezdődik a Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc örökzöld slágereit új köntösben megmutató film forgatása.

– Nagyon régóta készülünk rá, most kapott zöld utat a produkció – mesélte Márk a Bors felkeresésére. – Először a szüleim révén találkoztam Demjén slágerekkel, aztán magamtól is rájöttem, mennyire menő és kortalan a zenéje. Bár a dalszövegeket gyerekkorom óta jól ismerem, most egészen máshogy kell újratanulnom a sorokat, úgy, ahogy a karakterem énekelné ezeket az ikonikus sorokat!

A fiatal tehetség partnere Törőcsik Franciska lesz:

– Régóta ismerjük egymást, játszottunk is már együtt, remélem most is jól fogunk tudni együtt dolgozni – fogalmazott nevetve Márk, akinek ezzel párhuzamosan egy másik csinos fiatal tehetségbe is bele kell szeretnie a színpadon. A Petőfi Sándor életét új köntösben bemutató Szabadakarat című darabban Schoblocher Barbara bújik a költő szerelme, Szendrey Júlia bőrébe.

– Ez egy úgynevezett koncertszínház lesz, ami elég rendhagyó műfaj: a popzenét vegyíti színházi nyelvezettel. Barbival mi a koncert részről gondoskodunk.

„A magánéletemről szűkszavúan fogalmaznék ”

Adta magát a kérdés, hogy a szívtipró színész magánéletében is van-e szerelem?

– A magánéletemről szűkszavúan fogalmaznék: nagyon boldog párkapcsolatban élek, és pont! – zárta rövidre nevetve.

A színész a karrierjét tekintve sem panaszkodhat, az új filmszerep és színdarabok mellett újabb nagy dobásra készül:

– Nyáron életem legmeghatározóbb filmes élményét éltem át, de erről egyelőre nem árulhatok el mást! – titokzatoskodott Márk, majd hozzátette: csakis színpadon, kamerák, közönség előtt képzeli a karrierjét.

Reggel szippantás, este színpad

– Gyerekkorom óta arra készülök, hogy színész legyek. Egy b tervem azért volt: szippantósként akartam dolgozni! Falun nőttem fel, ahol nem volt még egészen kiépítve a csatornarendszer, gyerekként pedig áhítattal néztem, ahogy jön a szippantós kocsi és azzal a nagy csővel kiszedik a szmötyit a gödörből.

Gondoltam, reggelente a szippantós kocsin vagyok, esténként pedig színpadra állok

– elevenítette fel nevetve Márk, aki szeretné közelebb hozni az emberekhez a művészetet, a színházat, az irodalmat. Mint mondja, minden ember személyiségfejlődéséhez hozzátesznek a könyvek, amiket olvas, és persze a minőségi filmek, amiket lát.

– Jövő héten kezdődik a Budapesti Klasszikus Film Maraton, ez nagyszerű alkalom arra, hogy megnézésre érdemes filmekkel találkozzon a közönség. Moziba menni néha lutri, nem tudni, hogy jó lesz-e a film. Ebben az esetben nem áll fent ez a veszély: itt csak a már bizonyított filmek kerülnek elő. A Jézus Krisztus szupersztárt például mindenképp ajánlom! – fogalmazott Márk.