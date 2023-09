Gubik Petra elcsavarta Solti Ádám fejét

Az ikonikus sikerfilmet, a Pretty Womant mindenki ismeri. Gubik Petra Julia Roberts karakterét Viviant fogja alakítani, míg Solti Ádám Richard Gere szerepét Edwardot ölti magára a színházban. A darab picit más lesz, mint a vásznon, de tükrözni fogja a filmet. Egy modern kori tündérmesét látnak majd a nézők, egy zenés színpadi adaptációt, amelynek a zenéjét Bryan Addams írta.

Én azt gondolom, hogy ha valaki beül a színház nézői soraiba, akkor teljesen el fog tudni vonatkoztatni a filmtől, mert hús-vér élő embereket fog látni, egy olyan darabban, ami mindent megmutat, nem csak azt, ami a kamerák mögött van, mint egy filmben. A színháznak ez a varázsa, hogy mindent látsz, kapkodod a fejed, azt sem tudod, mi történik.

– emelte ki Gubik Petra, hozzátéve: habár egy sikerfilmre épül az egész, nem kell, hogy ugyanaz legyen, és nem is lehet teljesen megegyező vele. Ők sem magukat a főszereplőket fogják utánozni, hanem szimplán a karaktereiket adják majd elő: Viviant és Edwardot.

Gubik Petra nem Julia Robertset próbálja majd utánozni Fotó: Bánkúti Sándor

Solti Ádám elmondta: fontos volt számukra, hogy egy tündérmesét próbáljanak meg új köntösbe bújtatni a darab során, hiszen az rendkívül fontos az emberek életében. Mindenkinek vannak álmai és vágyai, amit szeretnének megélni. A Micsoda nő! című darabban ezt próbálják majd reprezentálni, amire Gabi is utalt a Mokka reggeli adásában.

Minden nőt képviselek ott a színen. Olyan üzenet lesz ez, amibe bárki bele tudja képzelni magát.

Elmondták, hogy már nagyon várják a reakciókat, mert sokat próbálnak, ezzel kelnek és ezzel fekszenek. Ízeire szedték szét a filmet, cizellálták, és egy olyan fejlődési ívet találtak ki neki, amivel be tudják csalogatni majd a nézőket. Gabi és Ádám mellett Serbán Attila is fontos része lesz a játéknak: több karaktert is játszik majd egyszerre.

Én leszek Happy Man, aki kicsit ide-oda mozgatja majd a szálakat. Ezen felül fontos szerepem még a szállodaigazgató, Mr. Tompson is, aki ugye felkészíti Viviant az estére egy 9 perces tangójeleneten belül. De ezeken felül még másik, 3-4 karakterem is lesz

– mesélte Attila, aki kiemelte: egy ilyen darab jutalomjáték egy színész életében.