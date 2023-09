Gáspár Bea: Elvagyunk, olyan öregesen…

Bea asszony és Győzike egy ideje kétlaki életet élnek. Ingáznak Budapest és Nógrádmegyer között, hiszen lányaik már a fővárosban élnek. A gyerekek tehát gyakorlatilag kirepültek, vagyis a sztárházaspár élete alaposan megváltozott. Rengeteg minőségi időt töltenek együtt, még ha mindketten másképpen is dolgozzák fel az új élethelyzetet. Gáspár Bea most a Borsnak mesélt a változásokról.

Bea asszony és Győzike sokat vannak kettesben Fotó: Szabolcs László

„Korábban sűrűbb volt az életem...”

– Kicsit amolyan hétköznapi háziasszony lettem és talán unalmasabb is az életem, mint korábban, de hogy őszinte legyek, szeretem ezt az unalmat. Mostanában főleg főzni hívnak rendezvényekre és időnként beesnek reklámfelkérések is.

Korábban sűrűbb volt az életem, de most nagyon élvezem, hogy van egy kis időm önmagamra és persze Győzőre is

– Most a Hal a tortán is szüneten van, vagyis tévés elfoglaltságom sincs, bár remélem ez majd változik – kezdte lapunknak Bea asszony, aki nagyon büszke a lányaira, akik már a saját útjukat járják.

„Győzi most a fénykorát éli”

– Tényleg csendes a ház, mióta Evelin és Virág is Budapesten élnek és bár féltem a leválástól, valójában egészen jól viselem. Virág szakácsnak tanul, Evelin pedig a TV2-nél dolgozik, én pedig nagyon büszke vagyok rájuk. Egyébként sok időt töltünk együtt négyesben, hiszen mi ingázunk a házunk és a pesti lakásunk között, hogy ott legyünk, ha szükségük van ránk a gyerekeknek – magyarázta Bea, aki elárulta, férje kicsit másképp dolgozza fel, hogy kiürült a nógrádmegyeri ház. – Győző nagyon más, mint én, bár ez nem hiszem, hogy újdonság. Ő most a fénykorát éli és folyton rohan valahová. Intézkedik, pörög. Forgat és persze a Romantic is újra nagyon megy.

Neki pont erre a nyüzsgésre van szüksége ahhoz, hogy el tudja engedni a lányokat

– tette hozzá Gáspár Bea, aki kifejezetten szereti azokat az estéket, amikor Győzővel kettesben vannak otthon.

Gáspár Evelin és Virág már a saját életüket élik Fotó: Gáspár Győző

Kell egy kis nyugalom

– Ha Nógrádmegyerben vagyunk, csendesen megvacsorázunk és tévét nézünk. Elvagyunk, olyan öregesen, de ezt én szeretem, hiszen ennyi együtt töltött, mozgalmas év után kell egy kis nyugodt, egymásra figyelés. Ilyenkor hétköznapi házaspár vagyunk és én ezt élvezem. Időnkét elmegyünk vacsorázni, ami mókás pillanatokat is eredményez. Legutóbb egy Ázsia étteremben jártunk, ahol Győzikémet felismerték, vagyis majdnem… Odalépett az asztalunkhoz egy úr és lelkesen magyarázni kezdte Győzőnek, hogy ő bizony tudja ki ő. Majd közölte, hogy Szabó Győző. Én jót nevettem, bár Győzike nem örült annyira – idézte fel nevetve az esetet Bea asszony.