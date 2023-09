„Esküvőre készülve” – meglepő fotóval jelentkezett Császár Előd

A kilencvenes évek egyik legnépszerűbb hazai formációja, az FLM énekese, Császár Előd szólóban is sikeres volt, műsort vezetett, majd egy tragikus kimenetelű autóbaleset után minden megváltozott. A felfüggesztettet kapott sztár egy csapásra kegyvesztetté vált Magyarországon. Előd külföldön DJ-ként, remixkészítőként és producerként lett népszerű – Shane 54 néven ismerte meg a világ. Az utóbbi időszakban azonban képzőművészként tevékenykedik, új szenvedélyének köszönhetően már az első önálló kiállításának a helyszíne és dátuma is megvan: Mindszentkálla, Jókai 7 galéria, szeptember 30. Ám most egy olyan képe miatt került reflektorfénybe, amit nem ő alkotott, hanem róla készítették.

„Esküvőre készülve (nem a sajátomra lol). Beöltözés meg minden”

– írta a meglepő fotó mellé angolul Előd a Facebook-oldalán. A képhez a kilencvenes évek hazai könnyűzenéjének egy másik megkerülhetetlen alakja, Pierrot, azaz Marosi Z. Tamás is hozzászólt. Egy szmájli kíséretében mindössze ennyit írt: „Clown!” (azaz: „Bohóc!”)

Ez Pierrot-tól különösen frappáns, lévén a zenész-énekes-dalszerző-producer művésznevét és egykori, (fél) arcát festék mögé rejtő imázsát is a középkori vásári színház állandó szereplőjétől, bohócától kölcsönözte.