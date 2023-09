Társra vágyik Dobos Attila egykori menyasszonya: "Nem jó már egyedül!"

Lassan két éve hunyt el Dobos Attila táncdalénekes és dalszerző. Egykori menyasszonya, Erzsó a mai napig őrzi emlékét, ami nem meglepő, hiszen a múltban különleges kapcsolat fűzte a zenészhez. Szerelmük olyan erős volt, hogy a férfi halála után még azt is kijárta, hogy a tragédia ellenére egy lelkész összeadja őket. A nem mindennapi esetről a Borsnak elsőként nyilatkozott akkoriban, most pedig arról mesélt a Ripostnak, mi történt vele, hogy éli a mindennapjait az elmúlt egy-másfél évben: feldolgozta-e a gyászt, képes volt-e túltenni magát a veszteségen.

Boldogságuk nem ismert határokat Fotó: TV2

Kész lenne egy új kapcsolatra Dobos Attila volt menyasszonya

Erzsó a mai napig tiszta szívéből szereti néhai szerelmét, és igyekszik műveit, emlékét életben tartani. Ám ez nem is olyan könnyű, ugyanis az "özvegy" belebetegedett kedvese évekig húzódó ápolásába.

„Nemrég kiderült, hogy cukorbeteg lettem, a sok stressz miatt. Azonban mozgással és a megfelelő étkezéssel egyensúlyban tudom tartani a diabéteszemet. Amikor a drágámat gondoztam, akkor sajnos nem volt érkezésem orvoshoz menni. Az, hogy Attilával legyek, sokkal fontosabb volt” – mesélte Erzsó, aki néhány hete már követi az új étrendjét és úgy érzi, hogy a lelki egyensúlya is visszatért.

Sokkal nyugodtabban élek! Persze megvannak a mindennapi gondjaim de jobban vagyok. Feldolgoztam az én Drágám elvesztését, és úgy érzem, hogy nem jó már egyedül. A szívemben mindig ott lesz, hiszen egy különleges kapcsolat volt a miénk, de bízom benne, hogy egyszer még találok egy társat, akivel olyan boldog lehetek, mint amilyen vele voltam.

– mondta optimistán Erzsó.

Tiszta szívből szereti a mai napig Dobos Attilát Fotó: Knap Zoltán

Döbbenetes esketés

A hölgy szerelme olyan erős volt, hogy Attila halála után is csak arra vágyott, hogy a felesége legyen. Megdöbbentő lehet ez sokak számára, de a pár példája is mutatja, hogy minden és bármi lehetséges. Erzsó egy videofelvételt vitt el a lelkésznek, aki miután meggyőződött róla, hogy még Attila életében a szerelmesek fogadalmat tettek és kimondták egymásnak a boldogító igent, megadta az isteni áldást, ami a videó keltétől számítva (2020. december 30) a zeneszerző haláláig volt érvényes.

„Nagyon meglepett, amikor a postás a kezembe nyomta a borítékot, amit az Ökumenikus Egyház adott fel. Miután kibontottam, a szavam is elakadt, még szinte most sem térek magamhoz! A boldogságomat nem is tudom szóban kifejezni, hihetetlenül örülök ennek. Pont úgy volt, ahogy az én Drágám akarta, Isten előtt házastársak vagyunk, nekem ez a legfontosabb. Attila is biztos velem együtt örül fent az égben. Még most is alig hiszem el, hogy az álmunk valóra válhatott” – mesélte korábban meghatottan Erzsó.