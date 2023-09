Dér Heni két pici gyermek édesanyja, férjével, Bakos Gergővel pedig imádják a csöppségeket. Minden pillanatot kiélvez a család együtt Bendegúzzal és Blankával.

Fotó: Sulyok László

Most a család egy fotózáson vett részt, s most először mutatták meg az új jövevény arcát a világnak. A fotózás kulisszáiból az énekesnő meg is osztott egy videót, így ezt - és egyben a gyönyörű családot - megnézheted ide kattintva.