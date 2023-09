"Otthon sem sz*runk az asztalra" – Curtis volt felesége egyetlen poszttal mindenkit kiakasztott

Az elmúlt időszakban leginkább a felelőtlenség jellemezte a celebeket, ha autókázás közben posztoltak. L.L. Junior és G.w.M belvárosi száguldozása után most egy újabb Instagram-történeten háborodtak fel a kritikus rajongók. Curtis egykori párja és fiának édesanyja az interneten tette közzé, hogy a Balatonra tartva egy autó anyósülésén a lábát felrakja a műszerfalra. Talán Krisztike sem gondolta át teljesen, hogy milyen tartalmat oszt meg követőivel és ők hogyan fognak rá reagálni.

Krisztike posztja sokaknál kiverte a biztosítékot Fotó: Facebook

Brutális következményekkel járhat

Köztudott, hogy bármely közúti baleset könnyedén halálos kimenetelű lehet, de ha az ember a műszerfalra teszi a lábát menet közben, az egy vészhelyzetben még szörnyűbb következményeket vonhat maga után, még akkor is, ha a ütközés mértéke nem is halálos. Jelen esetben nem a külső behatások lehetnek a legveszélyesebbek, hanem maga a légzsák, ami egy kisebb koccanáskor is kinyílhat, ezzel több ponton eltörve az ember lábát, amit a műszerfalra tett. Sok-sok elrettentő prevenciós videót találhatunk erről, hiszen nem szép látvány, amikor az ember testét a saját comb, vagy lábszár csontja szúrja át. Úgy tűnik, a rajongók nagy része ezzel tisztában van, mert nagy felháborodást keltett az eset a Redditen.

Curtis exéről beszél a fél Reddit (Fotó: Bors)

Durván nekimentek a rajongók Curtis exének

Curtis egykori felesége, Krisztike legközelebb valószínűleg jobban átgondolja, hogy mit fog magáról megosztani, hiszen ennyi negatív kommentet talán sose kapott az egyébként nagyon népszerű sztáranyuka:

„Majd ha a seggéből kell kiszedni a combcsontját, ha ne adj isten baleset éri, akkor majd megtanulja” – írta egy kommentelő.

„Alapvetően nagy parasztság és akkor még nem volt arról szó, hogy balesetnél milyen károkat okoz” – írta le véleményét a redditező, míg egy másik az igényességet említette meg.

„Persze balesetveszélyes, de nekem eszembe nem jutna az autómat összecseszni vele, nyilván letörölhető, de otthon sem sz*runk az asztalra meg tesszük a lábunkat a tányérra ennyi erővel… ” – szögezte le egy felhasználó.