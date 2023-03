Botrány: Kiborult exe miatt Curtis!

Ahogy azt korábban megírtuk, Krausz Dominika a napokban került reflektorfénybe, amikor arról mesélt, hogy Curtis zenei karrierjének elején rengetegszer megcsalta. A lány számára a rapper volt az első nagy szerelem, aki nehezen élte meg ezt a viharos időszakot, amit a hirtelen jött hírnév okozott számukra.

Internetes műsorban mesélt a rapperrel való kapcsolatáról Fotó: YouTube

Dominika nehezen tudta elfogadni, hogy egykori párja új munkája miatt akár hajnalig távol volt. A rengeteg fellépés mellett a rajongók szeretetével is meg kellett birkózniuk. Ezért a féltékenység is felütötte köztük a fejét, ami a kapcsolatuknak is a vesztét okozta. A 23 éves Curtis ugyanis többször megcsalta a lányt, amire a telefonjából jött rá.

– Alapos kutatómunkát végeztem, mielőtt konkrétan kész tények elé állítottam volna, de a gyanúm beigazolódott – mesélte az interjúban Dominika, de azt is hozzátette: mára már kibékültek Attilával és semmilyen konfliktus sincs köztük.

Fotó: Instagram

Curtis egy 24 óráig látható Instagram-sztoriban viszont zaklatottan reagált ezekre a mondatokra. Láthatóan nem örül annak, hogy 10 évvel ezelőtti viselkedését felhánytorgatta exe. Az újpesti rapper úgy érzi, hogy kihasználják a hírnevét és egykori baklövéseivel szeretne volt kedvese ismert lenni.

Szánalmasak az emberek, mit meg nem tesznek, hogy ismerté váljanak… ZS kategóriás műsorokban dobálóznak velem és a nevemmel. Alig várom, hogy az óvodai szerelmem Lilike is kitálaljon, hogy nem adtam neki a gumicukromból. Dolgozni gyerekek vagy maradandót alkotni! Nem más hátán felmászni!

– szólt vissza Curtis a posztban, aki azóta már többször bebizonyította rajongóinak, hogy tanult a hibáiból.