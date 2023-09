Bay Éva és Oszvald Marika: Nem adjuk meg magunkat az öregedésnek!

Különböző szakmákban jeleskedve vált ismertté Bay Éva és Oszvald Marika, mégis hosszú évekig járták együtt az országot. Ez a pezsgő időszak Éva számára lezárult, messze is laknak egymástól, ám amint találkoznak, felizzik szeretetteli kapcsolatuk szikrája.

Bay Éva és Oszvald Marika idősek otthonába is ellátogatott, hogy megmozgassák kicsit a lakókat (Fotó: hot! magazin archív)

Évát tévés műsorvezetőként, a lottósorsolás háziasszonyaként ismerte meg az ország, Marikát tűzrőlpattant szubrettként. Közös produkciók kapcsán ismerkedtek meg: Éva szórakoztató műsorokban konferálta Marikát, és közös kocsiban utazva rengeteget beszélgettek.

– Tündéri, jó humorú, nyitott nőt ismertem meg Marikában – kezdte Éva a legújabb hot! magazinnak. – Ma is imádom; kár, hogy ritkán találkozunk. Én már visszavonultam, ám ő változatlanul pörög. Ha akad egy szabadnapja, azt az unokájával tölti Gödöllőn, és nem velem Szentendrén. Ám a sors néha elintézi, hogy találkozzunk: olyankor mindig ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Amikor még mindketten egyfolytában dolgoztunk, nem értünk rá, hogy összehozzuk a családjainkat, ám egyszer egy nőnapi gálán konferáltam, ahová elkísért az akkor hároméves fiam, akinek előre szóltam, hogy a színpadra tilos belépni! Az ugyanott várakozó Marika férje két dal után egy duettre csatlakozott volna, de Laci belekapaszkodott, mondván, nem szabad a színpadra menni! A műsor után a gyerek eltűnt: az utolsó percben találtam rá kint, a távolsági busz megállójában. Mint kiderült, beleszeretett Marika csilingelő hangjába, és vele akart menni a következő fellépésére!

Éva és Marika állítja: őket a szakma hozta össze

Mindketten természetesen viselkedő, sztárallűrök nélküli, önazonos emberek. A hosszú utazásaik alatt Marika nagyon szerette hallgatni a mesélő Évit.

– Minket a szakma hozott össze. Amikor a Hal a tortán című főzőshow kapcsán nála jártam, elvarázsolt az otthona, ami éppolyan, mint az ő közelsége: biztonságot adó, szeretetteli, tyúkanyós.

Sok minden azonos bennünk, nem csak a korunk. A mozgás is mindkettőnk számára fontos, ha itt vagy ott fáj, akkor sem adjuk meg magunkat az öregedésnek! Ő hetente kétszer tornázik, egyszer engem is meghívott

– árulta el a szubrett. – Nemrég egy idősotthonba kaptunk meghívást, hogy kicsit mozgassuk meg a lakókat. Korábban egy ízületi gyulladás miatt nagy fájdalmam volt, a mosdóig is alig bírtam kimenni. Emiatt is kezdtem el egy ízületregeneráló gyógynövénykúrát, ami szerencsére elmulasztotta a bajaimat. Mostanra megszűnt a gyulladás, és a fájdalom is a múlté, így tornázhattunk együtt. Jó volt látni az otthonban, hogy 80-90 éves emberek követték az egyszerű, frissítő gyakorlatainkat. Rajongó szeretettel fogadtak; meg is hatódtunk Évivel, hisz a régi közös időinkre emlékeztetett minket.

Éva, a kutya­bolond A tévés és a férje, Mar­cza­li László operatőr imádják a kutyákat, több is volt már nekik. Két ónémet juhászuk mellé egy mályi állatmenhelyről fogadták örökbe tavalyelőtt harmadiknak a házőrzőként azóta is remekül teljesítő Zsófit.

Marika nagyika A szubrett tavaly lett nagymama, az unokája fotóját legutóbb Évinek is megmutatta. – Minden szabad percemet Vincével töltöm, csak ámulok, hogy fejlődik, okosodik! Legutóbb náluk aludva arra ébredtem, hogy ütögetik az arcom: kiderült, hogy Vince csak fel akart ébreszteni, hogy játsszunk már! – nevetett Marika.