Visszajár Berki Krisztián szelleme: ismét üzent Mazsinak

Valaki vagy hisz benne, vagy éppen mélységesen elutasító a spiritualitással kapcsolatban. Az utóbbi csoportba tartozó emberek valószínűleg képtelenek azonosulni Lénárt Évi jósnő szavaival, aki azt állítja: visszajár hozzá Berki Krisztián szelleme. Ám sokan nyitottan állnak a témához. Például Berki Mazsi is, aki férje halálát követően egy halottlátóhoz is ellátogatott...

Berki Krisztián a síron túlról figyeli volt feleségét, Mazsit (Fotó: Máté Krisztián)

Bár Mazsival a találkozó még nem jött össze Évinek, a sztáranyuka elhunyt férjével rendszeresen kommunikál. Sőt, mi több. Barátok is lettek az elmúlt hónapok alatt...

– Berki Krisztián nagyon sokszor megjelenik nekem azóta is. Szinte minden héten… Még tanácsot is szokott nekem adni, nagyon jó barátságot alakítottam ki vele. Tudom, ez azoknak az embereknek, akik nem spirituális beállítottságúak furcsán hangzik, de létezik ilyen. Előfordul, hogy egy médium és egy szellem között barátság alakul ki, megbeszélik a hétköznapi dolgokat. Így van ez velem és Krisztiánnal is, rengeteg tanácsot ad az üzleti ügyekben nekem – kezdte a Borsnak Évi, aki nem csak üzleti ügyekben beszélget Krisztiánnal, de bizony Mazsi is szóba kerül néhanapján.



Szeretné, ha volt felesége boldog lenne

Azt már korábban is megtudtuk Évitől, hogy Krisztián egyáltalán nem neheztel Mazsira, amiért a halála után továbblépett. Sőt, örül volt felesége boldogságának, de azt is reméli, hogy a következő életében szerettei közelében születhet le. Akár Mazsi gyermekeként...

Mazsi boldogságának nagyon örül, nem szeretné, hogy boldogtalanul éljen, hiszen fiatal még. Krisztián viszont azt mondta, hogy nem a jelenlegi párja az igazi. Lesz egy másik férfi, aki majd valóban boldoggá teszi, és a gyerek is tőle fog születni, aki ugyebár lehet, hogy Krisztián lesz, ha leszületik majd

– árulta el a jósnő, majd mint mondja: kártyát is vetett, hogy meggyőződjön Krisztián szavairól.

– Amiket Krisztián mondott megnéztem a kártyában is, és igaza volt. Valóban lesz egy új férfi Mazsi életében, ennek a szerelemnek hamarosan vége szakad. Tudniillik Kriszitán szellemként jóval előre látja a jövőt…– tette hozzá Évi.

A kérdés csak az: mit szól elhunyt férje üzeneteihez Mazsi?