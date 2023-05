"Ott van mellette a fia" – Berki Krisztián a síron túlról vigyáz édesanyjára

2022. május 6. van, akinek egy szimpla pénteki nap volt az életében, azonban Berki Krisztián családja a poklok poklát élte át akkor. Aznap ugyanis holtan találták meg a 41 éves, kétgyermekes édesapát IX. kerületi otthonában. A reggeli órákban a rendőrségi szirénák fénye ébresztette a környéken lakókat, majd a mentő érkezésével már mindenkiben biztossá vált, hogy nagy baj történhetett. Nem sokkal később pedig megjelent a társasház előtt Berki Mazsi illetve Hódi Pamela is, akik könnyes szemmel konzultáltak a hatóságokkal, miközben a kis Natikát próbálták óvni a kíváncsi tekintetek elől. Az információk szerint ugyanis az akkor 8 éves kislány talált rá édesapjára...

Berki Krisztián családjának a gyásza továbbra sem enyhül, édesanyja még mindig reménykedik, hogy hazatér a fia Fotó: Végh István

Szinte hihetetlen, de a végzetes éjszaka óta már több mint egy év telt el, bár érthető módon a család gyásza nem enyhül. Krisztián özvegye, Mazsi csendben próbálja feldolgozni férje elvesztését, míg édesanyja rendszeresen látogatja fia sírját, ahol próbál vele beszélgetni. A hot! magazinnak adott interjújában azt is elárulta, hogy még mindig reménykedik abban, hogy Krisztián egy nap hazajön, sőt, álmában is sokszor találkozik gyermekével.

– Még mindig várom, hogy hazajöjjön. Amikor valaki csönget, akaratlanul is abban reménykedem, hogy ő az. Éjszakánként pedig rengetegszer látom magam előtt, képtelen vagyok felfogni, hogy meghalt. (...) A temetőben is elmondtam neki, hogy nagyon szeretem, hogy rettenetesen hiányzik, és hogy mindenkitől megvédtem volna. Ezeket nem mondtam neki, amikor még élt. Szerintem a fiam nem is tudta, milyen fontos volt nekem! Bármit megtettem volna érte! Remélem, bárhol is van most, megkapja ezeket az üzeneteket – mondta a lapnak Júlia asszony. A gyászoló édesanyának most a Borson keresztül üzent az a parapszichológus, akinél pár hete megjelent Krisztián szelleme.

Júlia asszony minden üzenetét megkapja Berki Krisztián – állítja a parapszichológus Fotó: Bánkúti Sándor

Berki Krisztián szelleme vigyáz az édesanyjára

Lénárt Évi a Borsnak már korábban mesélt arról, hogy az egykori Fradi-vezér szelleme felbukkant nála az egyik éjszaka, és egy fontos üzenetet is hozott a túlvilágról. Elmondása szerint a következő életében Mazsi közelében szeretne leszületni, mindezt pedig három éven belül tervezi. A parapszichológus ezúttal viszont Krisztián édesanyjának üzent kollégánkon keresztül, miszerint fia vigyázza Júlia asszony minden lépését.

– Olvastam az interjút Berki Krisztián édesanyjával, amelyben azt nyilatkozta, hogy próbál kommunikálni a fiával és reméli, hogy a szavai eljutnak hozzá.

Szeretném megnyugtatni, hogy Krisztián minden üzenetet megkap, hallja a hangját és vigyáz rá. Jól érzi, hogy ott van mellette a fia

– kezdte a Borsnak Lénárt Évi, aki szerint Júlia asszony bár nem látja, hallani hallhatja Krisztiánt. Ellenben a kis Emmácskával, aki szerinte tisztánlátónak született.

A parapszichológus korábban felvette már Mazsival is a kapcsolatot, de a találkozóra még nem került sor. Mint mondja, ennek több oka is lehet, akár az is, hogy az özvegy tart attól, mit üzenne neki volt férje. Ám, ha bármikor úgy döntene, hogy szeretne beszélni Krisztiánnal, a lehetősége megvan rá.