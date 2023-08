Van oka az aggodalomra Berki Mazsinak: egyre jobban fenyegeti helyzetét a titokzatos idegen

Az élet sokszor furcsa helyzeteket tud teremteni, s most pont egy ilyenben érezheti magát Berki Mazsi is. Az özvegy jó ideje egy párt alkot szerelmével, Zoltánnal, akivel olyan komoly a kapcsolatuk, hogy össze is költöztek. Bár a nagyvilág előtt csendesen élik a mindennapjaikat, egy harmadik személy mindent megtesz, hogy belerondítson az idillbe. Legalábbis a kommentelők szerint direkt provokálja a szerelmeseket…

Fotó: LifeTV

Berki Mazsinak vetélytársa akadt?

Vetélytársa akadt?

Ahogy azt az imént említettük, van egy harmadik személy Berki Mazsiék életében, s bár az özvegy próbál tudomást sem venni róla, a hölgy minden követ megmozgat, hogy észrevegyék. Tény, hogy egy szemrevaló teremtésről van szó, aki a közösségi oldalán úgy posztol, mintha Zoltánnal egy párt alkotna. A képeit böngészve ugyanúgy megfordult Zanzibáron a gazdag vállalkozóval, ugyanúgy sokat tartózkodik a lakásában és ugyanolyan jó viszony fűzi a férfi gyermekéhez.

A kialakult helyzet valóban furcsa, tekintve, hogy Mazsi semmilyen formában sem reagált még erre az anomáliára. Olyan, mintha ez a hölgy a sztáranyuka életét élné, miközben Mazsi láthatóan nagyon boldog szerelme mellett.

Micsoda hasonlóság

Bár egy darabig csend volt a témában, a csinos hölgy most ledobta az atombombát: ugyanolyan képet lőtt magáról a közösségi oldalára, mint Mazsi. Az egyetlen különbség maximum csak a háttér, ugyanis a két nő ugyanazt a ruhát viseli. A szabása, a mintája és a színe is egy az egyben olyan, mint az özvegy fotóján szereplő darabé. Első ránézésre ez egy erős rivalizálásnak tűnik, hogy kinek is állhat jobban a közel sem visszafogott dressz… Ám mivel Mazsi egy hónappal megelőzte a posztolásban a vetélytársát, valószínűleg a hölgy próbál rivalizálni…

A téma a Redditen is felütötte a fejét persze, ahol azonnal elkezdődött az oknyomozás. Sokak egyetértenek abban, hogy a nő "majmolja" Mazsit, míg mások szerint csak egy véletlen történt.

Zseni, még egymás ruháit is hordják. Ez aztán a hárem, kérem szépen

– szúrt oda egy kommentelő.

– Szerintem itt semmi sem történt direkt módon. Ez egy véletlen kérem szépen, le lehet nyugodni! – tett rendet a következő hozzászóló.

De mit szól ehhez Mazsi?