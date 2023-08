Durva dologgal vádolják a ValMar-fiúkat: „Ne legyünk már mi a falra festett démonok”

Kétség nem fér hozzá, hogy a magyar zeneiparban manapság a ValMar fiúk a legfelkapottabbak. Marics Peti parkos balesete után ugyan volt két hét kényszerpihenőjük, de azóta szinte minden nap koncerteznek az ország különböző pontjain. Emellett persze más dolguk is van, reklámokat forgatnak, jótékonysági ügy mellé állnak és akkor a magánéletükről még nem is beszéltünk. Mindezek mellett Marics Peti és Valkusz Milán igyekszik megfelelni a rajongók kéréseinek: szívesen állnak oda egy közös fotó erejéig, szívesen dedikálnak. De bárhogy is zsonglőrködnek az idejükkel, nem jut mindenkire. Több szülő emiatt gyűlölködő, gyalázkodó kommenteket, üzeneteket írt nekik.

Durva dologgal vádolták meg a ValMar duót Fotó: Facebook/ValMar

Gyalázkodó, alpári üzeneteket kaptak a ValMar tagjai

Korábban már beszélt arról Valkusz Milán, hogy tisztában vannak vele, hogy a népszerűségnek, az ismertségnek is vannak árnyoldalai. Mindig lesznek olyanok, akiknek nem tudnak megfelelni, akik szerint nem elég jó, amit csinálnak. A Sztárban Sztár döntőse most azokra a szülőkre akadt ki, akik alpári stílusú üzeneteket írtak nekik, mert nem mentek oda a gyerekükhöz.

– Lelombozó olyan üzeneteket és kommenteket kapni, hogy ez a fellépés most nem sikerült olyan jól, mert az én kislányomhoz, fiamhoz vagy gyerekemhez nem mentetek oda fotót csinálni, meg nem mentetek oda valamit megcsinálni, amit az édesanyuka elvárt volna – fakadt ki Miló Instagram videójában.

Több dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az egyik az, hogy ez nem kötelező része a koncerteknek sajnos, vagy nem sajnos… De mi mindig kimegyünk, fotózkodunk, és megteszünk, amit megtudunk. Csak általában annyi ember van, hogy nem mindenkire jut idő. De az is lehet, hogy bal lábbal kel fel az ember, nem szívesen megy oda, vagy beteg, mert mondjuk van egy légúti betegsége, ami most éppen Petinek volt…

Szeretnek dedikálni Valkusz Milánék, de nem mindig jut rá idő Fotó: Adam Bertalan / Facebook/ValMar

Kéréssel fordult a rajongók szüleihez

– Szóval, csak annyit szeretnék kérni, hogyha kommentet írsz, előtte kérlek gondolkozz el! – folytatta kéréssel a mondanivalóját az énekes. – Gondolkozzon el a szülő, vagy bárki, hogy ne legyünk már mi a falra festett démonok, ne legyünk már mi azok az emberek, akik elszálltak, vagy a világ pusztulását akarják, mert ezt vagy azt nem csinálják meg egy koncerten! Mert tényleg igyekszünk, csináljuk, még akkor is, ha ez a legfárasztóbb része egy koncertnek, mert én ezt például a kötelességemnek érzem. Nagyon szeretek ezzel örömet okozni a rajongóknak, látni egy kisgyermeknek, vagy bárkinek a szemében, hogy ez neki milyen sokat jelent, hogy ott vagyok, rá mosolygok, ez engem is feltölt. Csak azért szólaltam fel ezzel kapcsolatban, mert hidegen hagynak az unintelligens kommentek, de vannak akik ezt intelligensen fogalmazzák meg, hogy mi ténylegesen mennyire retek emberek vagyunk, ez pedig nem okés! Intelligensen ne legyél full kretén, akkor először gondold át és utána írj!