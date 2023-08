„A lányunk után pont ilyen fiúra vágytam, mint Ő” – megható sorokkal köszöntette szülinapos fiát Szandi

Az édesanya amennyire lehetett, óvta őket a nyilvános szereplésektől, mióta azonban már maguk is el tudják dönteni, hogy szeretnének-e a figyelem középpontjába kerülni, már többször is felbukkantak Szandi mellett, akár még az újságok címlapján is.

Szandi megható sorokkal köszöntötte szülinapos nagyfiát Fotó: Markovics Gábor

Nem is olyan rég például az énekesnő a legkisebb fiával, Csabival közösen adott interjút, most pedig középső gyermekét, egyben legidősebb fiát, Domonkost köszöntötte az Instagram-oldalán születésnapja alkalmából.

21 évvel ezelőtt pontban reggel 9-kor kerek 3 kilóval megszületett második gyermekünk, Domonkos! Leírhatatlan volt a boldogság, amit éreztem! A lányunk után pont ilyen fiúra vágytam, mint Ő. Szeretem, hogy pici kora óta rendszeresen meglep minket érdekes gondolkodásával, meglátásaival és személyiségével

– kezdte megható szülinapi köszöntését Szandi, majd azzal folytatta a büszke anyuka:

– Édes Domikám! Nagyon büszkék vagyunk Rád! Tiszta szívből kívánom, hogy a jó Istentől kapott talentummal és képességekkel élni tudjál és valósítsd meg minden álmodat! Isten éltessen sokáig, legyen csodás az életed!

Az énekesnő lánya, Blanka pedig jelenleg Amerikában él, ezért nagyon hiányzik a családjának, de így is nagyon szoros maradt a kapcsolatuk.