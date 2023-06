Durva: így néz ki Stohl Luca teste két hónappal a szülés után

Május tizedikén látta meg a napvilágot Stohl András első unokája, Stohl Luca kislánya, Róza. A műsorvezető az Instagramján tudatta a nagyvilággal az örömhírt, és mindjárt meg is mutatta a hajasbabát.

Szerelembaba

Stohl Luca és a párja 2021 szeptemberében házasodtak össze, az arát természetesen az édesapja, Stohl András vezette az oltárhoz. Az esküvő a nyilvánosság teljes kizárásával, zárt körben történt, ami nem csoda, Luca nem igazán szeret szerepelni, legalábbis a magánéletét érintő események kapcsán. Az esküvője előtt sokan azt sem tudták, hogy már évekkel korábban rátalált a szerelem, éppen ezért az sem volt meglepő, hogy a terhessége is csak akkor derült ki, amikor már komoly pocakja volt. A hozzá közelállók elmondása szerint egyébként Luca nagyon boldog a párja mellett, az első közös gyermekük pedig igazi szerelembaba.

Elképesztő forma

Luca a szülés óta ritkán nyilatkozik meg a közösségi oldalain, nyilván van jobb dolga is egy újszülött mellett, mint posztolni. Most mégis kivételt tett, megmutatta a nagyvilágnak, hogy mi a kislányával az egyik közös programjuk: sétálás az erdőben. Az anya-lánya délután mindkettejüket megnyugtatja és feltölti energiával is, és persze elmélyíti a kapcsolatukat is, ami nagyon fontos a kötődés kialakulása szempontjából. A frissen közölt fotón azonban van még valami, ami figyelemre méltó: a kismama valami elképesztően jó formában van!

Luca és Róza imádnak együtt sétálni Fotó: Stohl Luca/Instagram

A műsorvezető természetesen nem csak a genetikájának köszönheti, hogy a terhessége alatt felszedett kilókat ilyen hamar leadta. Táncművészként tisztában van vele, hogy a szervezetének milyen táplálékra van szüksége ahhoz, hogy ő is és a baba is hozzájusson minden fontos tápanyaghoz, de közben ne maradjon rajta felesleg. Az egészséges táplálkozás mellett a rendszeres mozgás is meg van - mint a képen is láthatjuk -, vagyis kijelenthető, hogy a baba és a mama is makkegészséges életet él. És igen, néha belefér egy jó cukros rétes is...