„Azok az ennivaló husi lábacskák!” – elolvadtak követői Stohl Luca kislányának cukiságától

Stohl András legidősebb lánya, Stohl Luca még januárban jelentette be az örömhírt, miszerint első gyermekével várandós, majd májusban már arról számolt be: meg is érkezett a csöppség.

A műsorvezető és kislánya elválaszthatatlanok Fotó: Facebook

A műsorvezető már a terhessége bejelentésekor elárulta, hogy férjével egy ideje tervezték a családalapítást, az azonban még őket is meglepte, hogy ilyen hamar megérkezik a kis Róza. A büszke szülők pedig kislányuk születése óta nem tudnak betelni gyermekükkel, Sthohl Luca már több, sejtelmes fotót is megosztott Rózáról, akiért a tévés követői is odavannak.

Az újdonsült édesanya legújabb fotóitól is egyszerűen elolvadtak, ami érthető is, hiszen Róza egyszerűen tényleg imádnivaló, pedig most éppen csak a cuki kis lábacskái látszódnak is. A műsorvezető követőitől több dicséretet is kapott a képeire, köztük a következőt:

Azok az ennivaló husi lábacskák!

