Új szintre emelték a kapcsolatukat – megszólalt egy bennfentes Shakira és Hamilton viszonyáról

A gyönyörű kolumbiai énekesnő a Forma–1 hétszeres világbajnoka kétséget kizárólag élvezi egymás társaságát, hiszen az utóbbi időben több alkalommal is együtt látták őket, mások mellett a májusi Miami GP-n, majd a Spanyol Nagydíjon is. Ezután pedig a július eleji Brit Nagydíjon, valamint egy jachton és egy klubban is együtt szórakoztak.

Shakira és Hamilton egy korábbi kiruccanásuk alkalmával Fotó: Getty Images

Egy bennfentes forrás most pedig elárulta, hogy pontosan milyen kapcsolatban is áll Shakira és Hamilton.

Többek mint barátok, a kapcsolatukat új szintre emelték

– idézi a forrást a Daily Mail. Titokzatos illető azután nyilatkozott, hogy az énekesnőt és világbajnokot ismét lencsevégre kapták egy ibizai kiruccanás során.

Bár maguk az érintettek még továbbra sem jelentettek be semmi hivatalosat a kapcsolatukról, szinte már mindenki tényként kezeli, hogy együtt vannak.

Nem Lewis Hamilton az első híresség, akivel összehozták az énekesnőt a Gerard Piquével történt szakítása után: a pilóta előtt még a 61 éves akciósztárral, Tom Cruise-zal is hírbe hozták, még közös képek is készültek róluk, úgy tűnik azonban, hogy Hamilton lett a befutó.