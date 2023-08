„Néha azt hiszem, hogy ez sosem múlik el” – Sáfrány Emese sietett VV Anett segítségére

Elmúlt egy éve, hogy Béres Anett barátnőjével, Sáfrány Emesével részt vett azon a rosszul végződő teaszeánszon, ami kis híján az életébe került. Az egykori valóságshow-szereplőnek eltörött több bordája, a csigolyája és a sarokcsontja is.

Anett reméli, hogy hamarosan visszatérhet dolgozni

Béres Anett: „Még mindig erről szól az egész életem”

Tavaly nyáron végig kórházban volt, teljes gyógyulása azonban hónapokig eltarthat még annak ellenére is, hogy áprilisban az utolsó csavaroktól is megszabadult, ami a gerincét tartotta. Anett a minap a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, melyen Emese segítségével egy új mozgásformába kezdett. A Bors érdeklődésére elárulta, pontosan miről is van szó.

– Eddig a gyógytornán kívül nem végezhettem más típusú mozgást, azt is mértékkel és óvatosan. Hosszú időn keresztül voltak a csavarok a gerincemben, ezért az izmok szinte elsorvadtak, csakúgy, mint a lábam esetében. Mire kivehették a rögzítést, az egyik vádlim fele akkora lett, mint a másik – kezdte lapunknak Anett.

De a rengeteg munka meghozta a gyümölcsét, ugyanis mára sikerült kiegyenlíteni, aki nem tudja, mi történt velem, nem is veszi észre.

Most a gerincemre kell összpontosítani, hogy visszaerősödjön a hátizmom is – árulta el a csinos lány, akinek ebben barátnője segít.

„Alig várom, hogy újra dolgozhassak”

– Emesétől hallottam először erről a speciális pilates eszközről. Mivel sokkal kímélőbb, mintha saját testsúllyal erősítenék, úgy döntöttünk, elkezdjük. Mellette természetesen tovább járok az előírt gyógytornára, humán regenerátorra, fizikoterápiára és még manuálterapeutához is. Nagyon sok energiát fektetek abba, hogy újra a régi legyek, de még mindig erről szól az egész életem. Külsőleg úgy tűnik, mintha már teljesen rendben lennék, de még mindig nem emelhetek, nem hajolhatok, korlátolt a mozgásom. Egyelőre ha egy óránál többet állok, le kell ülnöm megpihenni, mert nem tudom tartani magam, ami erős hátfájdalommal jár.

Néha azt hiszem, hogy ez sosem múlik el, de próbálok kitartani. Augusztus végén kerül sor egy újabb röntgenre, akkor derül ki, hogy visszamehetek-e dolgozni.

Nagyon bízom ebben, alig várom, hogy újra dolgozhassak. Intenzív időszak lesz, mert a munkával párhuzamosan a kezelések még nem érnek véget, de nem bánom, valahogy ezt is megoldom – mesélte lapunknak. – Volt egy időszak, amikor rohamos volt a változás, és már azt gondoltam, hogy meggyógyultam, végül be kellett látnom, igazuk van az orvosoknak: a felépülésem eltart másfél évig is. Talán év végén érem el azt az állapotot, amikor ezt kimondhatjuk – mondta bizakodóan Anett.

Emese egy speciális módszerrel segít Anettnek a gyógyulásban Fotó: Bors

Emese bízik abban, hogy Anett fájdalmai megszűnnek

Sáfrány Emese már egy ideje tart pilates reformer gépes órákat, ami sokaknak nagy segítségére szolgál. Lapunknak elárulta, mi is ennek az eszköznek a lényege.

– A segítségével a mély izmokat lehet jól átmozgatni. Joseph Pilates alkotta meg, a második világháborúban a kórházban fekvő betegek rehabilitációjában alkalmazta. A kórházi ágyakat átalakította úgy, hogy a fekvő rész rugókkal csatlakozzon az ágykerethez, így fekvő állapotban is lehetett tornáztatni az izmokat, a sérült ízületeket kíméletes módon, a test függőleges terhelése nélkül. Ezt fejlesztette tovább a későbbiekben. Mivel Anett gerince törött, és az elmúlt egy évben nem mozgathatta, elgyengültek az izmai, ezért érez gyakran fájdalmat. Ebben segítek neki ezeken a foglalkozáson, miközben az egész testét átmozgatjuk.

Heti rendszerességgel érdemes ezeken a foglalkozásokon részt venni a jó eredmény elérése érdekében. Anett-tel még nemrég kezdtük, alkalmanként 60 percet vesz igénybe.

Bízom benne, hogy hamarosan jelentős javulást tudunk elérni – jelentette ki Emese.